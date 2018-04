Der VW-Konzern muss Licht ins Dunkel bringen und sollte Entschädigungen an vom Dieselskandal betroffene Autofahrer zahlen, meint Peter Hanuschke. (dpa)

Vorstandsumbau und Neuordnung der Firmenstruktur – damit will der Volkswagen-Konzern die Herausforderungen im neuen Mobilitätszeitalter bewältigen: Mit weniger Hierarchie und der „Strategie 2025“ will sich das Unternehmen schnell zum Anbieter von E-Mobilität wandeln. Dabei hat der Aufsichtsrat bei der Besetzung des Vorstands auf Impulse von außen verzichtet.

Fraglich ist, ob das ausreicht, um mit milliardenschweren Kreativschmieden mithalten zu können, die verstärkt in den Mobilitätssektor drängen und in Bereichen von Digitalisierung, E-Mobilität und autonomen Fahren schon jetzt durchaus erfolgreich und ehrgeizig agieren. Selbst klassische Mitbewerber wie BMW und Mercedes sind ein großes Stück weiter als VW, wenn es darum geht, nicht Autos zu verkaufen, sondern Mobilität anzubieten.

Wie unkreativ und unflexibel der VW-Konzern aufgestellt ist, das hat er mit dem Umgang des Dieselskandals gezeigt. Ja, er ist aus der schlimmsten Krise seit Bestehen des Unternehmens am Ende herausgekommen, aber seine Dieselkunden und Vertragshändler hat er dabei vor allem in Deutschland konsequent allein gelassen.

Ja, VW befindet sich trotz manipulierter Software in Deutschland in der Rechtsnorm, anders als in den USA, wo der Konzern für dasselbe Vergehen Milliarden Dollar an Entschädigungen zahlen muss. Sich aber allein auf diesen Standpunkt zu berufen, zeugt von einem mangelnden moralischen Wertesystem.

Katastrophaler Umgang mit Dieselskandal

Wie der Konzern mit dem Dieselskandal bislang umgegangen ist, ist eine einzige Katastrophe. Will der neue Vorstand wirklich einen Neustart, dann sollte er das Kapitel Dieselskandal nicht einfach schließen. Entschließt er sich, doch noch eine Entschädigung zu zahlen, dann zeugt das von Größe und schafft Vertrauen.

Und Vertrauen in eine Marke ist nicht zu unterschätzen. Vor allem wenn es darum geht, künftig in Bereichen punkten zu wollen, die bislang vernachlässigt wurden. Diese Argumentation könnte und sollte auch den VW-Aktieninhaber überzeugen – vorausgesetzt, er hat nicht nur die kurzfristige, sondern auch die langfristige Rendite im Blick.