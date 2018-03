Erfolg bei Betriebsratswahl

VW: Osterloh kann Betriebsratschef in Wolfsburg bleiben

Krisenerprobt und wortgewaltig: VW-Betriebsratsboss Osterloh kann oberster Arbeitnehmervertreter in Wolfsburg bleiben - wenn auch mit leichten Verlusten. Bekannt ist er für deutliche Ansagen in Richtung Konzernspitze, auch in unruhigen Zeiten.