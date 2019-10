Vorstellung in Wolfsburg

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

VW will mit neuem Golf 8 Umwelt- und Klimabilanz verbessern

Er ist das mit Abstand wichtigste Modell für den VW-Konzern - jedenfalls so lange, wie die E-Mobilität noch nicht im Massenmarkt angekommen ist. In die Neuauflage des Golf flossen Milliarden an Entwicklungskosten.