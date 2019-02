Größter Einzelmarkt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

VW will mit neuer Marke „Jetta“ Käufer in China gewinnen

Mit einer neuen Marke „Jetta“ will Volkswagen noch in diesem Jahr junge Käufer in China gewinnen. Der Verkaufsstart für eine Limousine und zwei SUV sei für das dritte Quartal geplant, teilte der Autobauer in Wolfsburg mit.