VW will sich für die Zukunft aufstellen – und sich dabei von einigen Handelspartnern trennen. Die derzeit verhandelten neuen Verträge sollen Ende des Jahres stehen. (Julian Stratenschulte, dpa)

Im Moment ist noch nichts offiziell. „Das ist alles Buschfunk“, sagt der Geschäftsführer des Autohauses Warncke in Tarmstedt. Nur gehört hat Wolf-Dietrich Warncke, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Es sind Andeutungen, keine festen Zusagen. Deshalb spricht Warncke von einer gewissen Unsicherheit.

Denn klar ist, dass VW sein Pkw-Händlernetz in Deutschland verkleinern und es mit Blick auf E-Mobilität und Vernetzung neu ausrichten will. Die Verträge mit europaweit 3500 Partnern sollen bis Ende März gekündigt und neue Verträge aufgesetzt werden. Doch eben nicht allen Händlern wird VW eine weitere Zusammenarbeit anbieten. Während das Händlernetz in Deutschland abgespeckt wird, soll es in Europa laut Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann „keine signifikante Verringerung“ geben. Die Veränderungen der Verträge seien dringend notwendig: Die Digitalisierung setze den Autohandel unter Druck. Perspektiven erhofft sich Volkswagen auch von E-Commerce und einem eigenen Online-Vertrieb.

VW-Händler: Im Schnitt 620 verkaufte Neuwagen pro Jahr

Die Händler wiederum müssten profitabel arbeiten können. Tatsächlich ist die Ertragslage vieler Autohändler wenig rosig: Ein europäischer VW-Händler kommt früheren Angaben zufolge auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 27 Millionen Euro und verkauft jährlich etwa 620 Neuwagen. Die Umsatzrendite, also der Anteil des Gewinns am Umsatz, liegt laut VW bei einem Prozent.

Nach Dirk Weddigen von Knapp, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Volkswagen- und Audi-Partnerverbands, der die Händler in den Verhandlungen gegenüber VW vertritt, sind von der Konsolidierung betroffene Partner bereits informiert: "Die Händler, die ausscheiden werden, wissen das.“ VW will diese Aussage auf Anfrage nicht kommentieren. Wie viele Partner tatsächlich das Netz verlassen, das sei dem Verband nicht bekannt, sagt Weddigen von Knapp, nach Schätzungen seien es aber mehr als 100. Händler in wirtschaftlich schwieriger Situation und mit Nachfolgeproblemen seien betroffen. Für sie sind die geplanten Investitionen in neue Technologien eine Hürde. „Es geht darum, den Ansprüchen der Zukunft zu genügen. Dafür braucht es eine gewisse Kapitalkraft und personelle Kompetenz.“ Insgesamt gebe es in Deutschland etwa 1000 Vertriebspartner mit rund 2000 Standorten.

Neue Verträge sollen ab 2020 gelten

Derzeit werden die neuen Verträge ausgehandelt. Nach zweijähriger Kündigungsfrist sollen sie ab April 2020 gelten. Im August sollen die Verträge stehen und bis zum 30. November von den Händlern unterschrieben sein. Doch der Verbandschef ist unzufrieden mit dem aktuellen Verhandlungsstand: „Wir sind weit davon entfernt, erste Ergebnisse zu haben.“ Es gebe mehrere Punkte, in denen der Vertrag nicht den Wünschen des Verbands entspreche. „In dieser Woche werden wir mit VW weitere Gespräche führen. Möglicherweise führen sie dazu, dass wir auf einen richtigeren Weg kommen.“

„Das ist ein absolut schwebendes Verfahren“, sagt auch Wolf-Dietrich Warncke. Er ist nicht sicher, ob der geplante Ablauf für die neuen Verträge eingehalten werden kann: "Die Verhandlungspositionen sollen noch weit auseinanderliegen.“ Und dann brauche es auch Zeit, um den Vertrag zu beurteilen. „Viele werden sich auf die Empfehlung des Handelsverbands verlassen. Doch am Ende muss jeder Händler für sich entscheiden.“ Weil der neue Vertrag Investitionen vorsehe, müsse dieser Schritt gut überlegt sein.

Schmidt + Koch: "Veränderungen werden minimal sein"

„Insgesamt ist die Situation nach wie vor etwas angespannt“, bestätigt Harm Fischer, Vertriebsvorstand des Autohändlers Schmidt + Koch in Bremen. Dennoch sei er zuversichtlich. Nun werde über einen Entwurf verhandelt, der derzeit zugunsten von VW gestaltet sei, Nachschärfungen seien nötig. „VW ist zu Gesprächen bereit. Ich bin sehr optimistisch, dass ein gutes Mittelmaß gefunden wird.“ Schmidt + Koch sei dabei selbst gerade in Verhandlungen mit dem Autobauer aus Wolfsburg. Noch stehe nicht fest, an welchen der 20 Standorte des Unternehmens im Nordwesten in Zukunft welche Verträge gelten werden. Es gehe bei diesen Gesprächen nicht nur um VW, sondern auch um die Marken Audi, Skoda und Nutzfahrzeuge. Allerdings: „Die Standorte sind bis auf wenige Ausnahmen gesetzt. Die Veränderungen werden ganz minimal sein.“ In Bremen hat Schmidt + Koch sechs Häuser.

Es sei ein offenes Geheimnis, dass das Händlernetz in Deutschland an der ein oder anderen Stelle überbesetzt sei, sagt Fischer. Der Vertriebsvorstand vermutet jedoch, dass sich in Bremen nicht ganz so viel tun wird. Das Autohaus Brandt mit Standorten in Bremen, Weyhe, Achim und Stuhr ist laut Geschäftsführer Günter von Ahsen von der Verkleinerung des Netzes etwa ebenfalls nicht betroffen.

Harm Fischer sieht in den Verhandlungen der Verträge sogar auch eine Chance. Gegenwärtig werde aus Wolfsburg alles vorgegeben, dem Handel seien „enge Fesseln“ angelegt. Zum Beispiel sei genau festgelegt, wie viele Verkäufer für wie viele verkaufte Einheiten beschäftigt werden müssen. „Die Abläufe sind sehr bürokratisch und könnten flexibler werden. Ich hoffe, dass es mit den neuen Verträgen mehr Freiheit für den Handel geben wird.“