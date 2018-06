Auch Schuldenabbau

VW-Milliarde soll in Internet und Unikliniken fließen

Das Land Niedersachsen will das Milliarden-Bußgeld von VW vor allem in den Ausbau des schnellen Internets und die Unikliniken in Hannover und Göttingen stecken.