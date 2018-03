Die Gewerkschaften fordern alle Arbeitnehmer auf, ihre Stimme bei den Betriebsratswahlen abzugeben. (dpa)

Wenn in den nächsten Wochen Betriebsräte in Bremen gewählt werden, gehen Arbeitnehmer aus allen Branchen an die Wahlurnen. Die Betriebsratswahlen, die am 1. März begonnen haben und bis Ende Mai gehen, gehören zu den größten Abstimmungen in Deutschland, mit hoher Beteiligung und teils weitreichenden Folgen für die Beschäftigten. Wie weitreichend, ist jedoch nicht ganz klar. Denn es gibt keine offizielle Statistik, in wie vielen Betrieben überhaupt Betriebsräte gewählt werden. Selbst der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kann nur schätzen: Bundesweit sind es wohl 28 000 Betriebe unterschiedlichster Größe, in denen über rund 180 000 Mandate abgestimmt wird. Wie viele davon auf Bremen entfallen, können weder IG Metall noch Arbeitnehmerkammer sagen.

Dabei steht Bremen in Vergleich zu anderen Bundesländern noch vergleichsweise gut da. Laut einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung haben in der Hansestadt 46 Prozent der Beschäftigten einen Betriebsrat, mehr sind es nur in Baden-Württemberg. Auf die Zahl der Betriebsräte lassen sich aber keine Rückschlüsse ziehen. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 41 Prozent. „In Bremen arbeiten deutlich mehr Menschen in Großbetrieben als etwa in Niedersachsen“, heißt es von der Arbeitnehmerkammer als Begründung.

„Die Struktur der Großbetriebe – viele gehören am Industriestandort Bremen zum produzierenden Gewerbe – ist häufiger mitbestimmt als der Dienstleistungsbereich.“ Besonders schwertun sich hingegen Belegschaften im beschäftigungsintensiven Gast- und Baugewerbe ebenso wie im Handel. In manchen Betrieben müssten Aktive Schikanen und auch Kündigungen fürchten, sagt DGB-Chef Reiner Hoffmann. Einige Unternehmen machten regelrecht einen Volkssport daraus, Betriebsratsarbeit und -gründungen zu verhindern, auch mit illegalen Mitteln, sagt Hoffmann.

Dabei sind die Hürden nach dem Betriebsverfassungsgesetz eigentlich niedrig, wobei die Initiative aus der Belegschaft kommen muss. Der Betrieb muss mindestens fünf Beschäftigte haben, von denen drei schon sechs Monate dort arbeiten und damit wählbar wären. Ab einer Betriebsgröße von 200 Beschäftigten ist ein Betriebsratsmitglied von der Arbeit freizustellen.

Wahlen können über Tarifveträge entscheiden

Die Gewerkschaften beantworten die Frage nach dem Nutzen eines Betriebsrats naturgemäß positiv. Mitbestimmte Betriebe bildeten mehr und besser aus, seien familienfreundlicher, innovativer und letztlich auch wirtschaftlich erfolgreicher, argumentiert beispielsweise die IG Metall. Daimler und der weltgrößte Autohersteller Volkswagen seien dafür Paradebeispiele.

Das Miteinander in den Betrieben bewähre sich immer wieder, zuletzt während der Wirtschafts- und Finanzkrise, befinden auch die Arbeitgeberverbände. „In vielen Fällen konnten Arbeitsplätze gesichert werden, etwa durch Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen zur Einführung von Kurzarbeit oder zur Nutzung von Arbeitszeitkonten. Die Sozialpartnerschaft hat damit für eine Stabilisierung der Beschäftigung in den Unternehmen gesorgt – darin zeigt sich, dass sie keine verzichtbare Schönwetterveranstaltung ist“, sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Der Alltag ist harte Arbeit am Detail, wie der jährlich ausgelobte Deutsche Betriebsräte-Preis zeigt. 2017 wurde der Betriebsrat des privaten Klinikums Coburg GmbH mit Gold ausgezeichnet. Dem Gremium war es gelungen, die im Krankenhaus seit Jahrzehnten tätigen Rotkreuz-Schwestern als (Leih-)Arbeitnehmer an den BR-Wahlen teilhaben zu lassen und sie anschließend aus dem privaten Verein Rotes Kreuz in den geltenden Tarifvertrag zu holen.

Mindestens ein Viertel der aktuellen Betriebsratsmitglieder ist nicht in einer Gewerkschaft organisiert, im Verdi-Organisationsbereich sogar mehr als ein Drittel. Andere Gewerkschaften außerhalb des DGB spielen mit wenigen Ausnahmen (Luftverkehr/Bahn/Klinikärzte/Medien) keine nennenswerte Rolle, die Hans-Böckler-Stiftung schätzt ihren Anteil an sämtlichen Betriebsräten auf 1,5 Prozent.

Kein Kuschelkurs seitens der Gewerkschaften

Vor allem bei den großen Autobauern könnte sich das nach den anstehenden Wahlen zumindest ansatzweise ändern: Daimler hat sich beunruhigt gezeigt über Aktivitäten einer rechten Gruppierung namens „Zentrum Automobil“, die im Stammwerk Untertürkheim bereits vier Sitze im örtlichen Betriebsrat innehat. In Betrieben und im Internet trommelt die AfD-nahe Truppe gegen die IG Metall, deren Vertreter als „Co-Manager“ die Ziele der Unternehmen absicherten – angeblich gegen die Interessen der Beschäftigten. In Bremen gebe es solche rechten Gruppierungen allerdings nicht, heißt es aus dem Betriebsrat des Daimler-Werks.

Die größte und mächtigste Gewerkschaft im DGB, die IG Metall, sieht sich ganz und gar nicht auf Kuschelkurs, sondern hat in der gerade abgeschlossenen Metall-Tarifrunde durchaus Härte gezeigt: Ohne Urabstimmung wurde die Industrie mit den neuen eintägigen Warnstreiks überzogen, für die an die Teilnehmer sogar Streikgeld ausgezahlt wird. An die vier Prozent mehr Geld pro Jahr und Freizeitoptionen für einige besonders belastete Beschäftigtengruppen dienen der IG Metall nun als Argumente bei den betrieblichen Wahlen.

DGB-Chef Hoffmann sieht die Entwicklung am rechten Rand mit Sorge: „Eine der Aufgaben eines Betriebsrates ist es schon laut Gesetzgeber, gegen Rassismus im Betrieb einzutreten.“ Man beobachte daher die Aktivitäten der Rechten genau. „Jeder rechtspopulistische Betriebsrat, der die Spaltung im Betrieb oder gesellschaftlich propagiert, ist einer zu viel.“