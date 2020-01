Die Gewerkschaft IG Metall hat zu einem Warnstreik bei Bosch aufgerufen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Die IG Metall ruft Beschäftigte des Bosch-Werks an diesem Freitag zu einem Warnstreik in der Spätschicht auf. Damit reagiert die Gewerkschaft auf die Unterbrechung der Gespräche mit der Standortleitung, die sich nach einer Zwölf-Stunden-Sitzung am Mittwoch erneut mit der Konzernleitung abstimmen wollte. Nur in Detailfragen näherten sich die Verhandlungspartner an. Es gebe weiter Uneinigkeit in zentralen Themen wie der Abfindungsformel, teilte die Gewerkschaft mit. Bosch will sein Werk in Huchting Ende dieses Jahres schließen. Die IG Metall erwartet, dass die Gespräche am Freitag fortgesetzt werden.