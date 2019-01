Haushaltsstreit dominiert

Wegen „Shutdown“ in USA könnte Trump Davos fernbleiben

US-Präsident Donald Trump erwägt, wegen des teilweisen Regierungsstillstands in den USA seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Januar abzusagen.