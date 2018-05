Ein Bild aus besseren Zeiten. Volker Weihrauch (links) und Ekkehard Weihrauch feierten 2010 ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. (SCHIRMER)

Ottersberg. 80 Prozent der Vertragshändler in Deutschland befürchten in den kommenden zwei Jahren existenzielle Risiken durch Diesel-Rückläufer. Das war das Ergebnis einer Umfrage im November des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), an der 736 Autohäuser quer durch alle Marken teilnahmen. Das, was da befürchtet wurde, ist für die Autohaus Weihrauch GmbH aus Ottersberg nun Realität geworden. Der Vertragshändler, der seit über 30 Jahren vor allem die Marken VW und Audi im Programm hatte, hat beim zuständigen Amtsgericht in Verden einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Hintergrund der finanziellen Schieflage sei neben dem anhaltend hohen Wettbewerbsdruck in der Branche die schwierige Situation bei Dieselfahrzeugen, so Christian Willmer, der vom Amtsgericht zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde. Im Rahmen des Geschäftsmodells als Großkundenleistungszentrum sei der Vertrieb an Flotten- und Geschäftskunden beim Autohaus Weihrauch sehr ausgeprägt. Dies habe zur Folge, dass sich das Autohaus in besonderem Maße mit eventuellen Risiken bei Diesel-Leasingrückläufern konfrontiert sieht.

Die Löhne und Gehälter der 33 Mitarbeiter sind bis einschließlich Juli über das Insolvenzgeld abgesichert. „Nach einer ersten Bestandsaufnahme ist festzuhalten, dass der Geschäftsbetrieb bei Weihrauch bis auf Weiteres aufrechterhalten werden kann", so Willmer. Das sei eine gute Nachricht für das Unternehmen und für die Kunden. "Alle Reparaturen oder wichtige Services werden weiter ohne Einschränkungen durchgeführt." In ersten Gesprächen hätten wichtige Geschäftspartner und Großkunden zudem signalisiert, die weitere Entwicklung des Autohauses Weihrauch positiv begleiten zu wollen. "In den kommenden Tagen und Wochen werden wir sorgsam prüfen, welche Zukunftsperspektiven bestehen.“

„Der Schritt in das Insolvenzverfahren ist uns nicht leicht gefallen, aber er fand nach reiflicher Überlegung und nach Abwägung der Risiken statt", sagte Geschäftsführer Volker Weihrauch. "Das größte Risiko stellen Dieselfahrzeuge dar, die zu festen Konditionen aus Leasingverträgen zurückgenommen werden müssen." Diese festen Konditionen seien jedoch derzeit bei einem Weiterverkauf auf dem Gebrauchtwagenmarkt schwer zu erzielen. "Wir verbinden mit dem Insolvenzverfahren die Hoffnung auf einen Neubeginn, um den Mitarbeitern und den zahlreichen langjährigen Kunden langfristige Perspektiven bieten zu können."

Die Verluste beim Wiederverkauf der Diesel-Leasing-Rückläufer schwankten je nach Marke und Fahrzeugtyp, seien aber durchweg signifikant, sagte ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn im November zum Hintergrund der Verbands-Umfrage. Existenziell bedrohlich werde die Situation, wenn in kurzer Zeit eine große Anzahl der Diesel-Rückläufer in die Autohäuser zurückkomme, so Peckruhn damals weiter. Auf den Verlusten blieben die Händler bislang sitzen. Dabei seien sie Opfer und nicht Verursacher dieser Entwicklung.