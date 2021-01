Börse in Frankfurt

Wenig Bewegung beim Dax

Der Dax ist am Mittwoch kaum von der Stelle gekommen. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 13.912,36 Punkte. Damit bleibt das Geschäft wie schon am Vortag träge.