Einigung in Brüssel

Weniger Kabeljau, mehr Makrele für deutsche Fischer

Deutsche Fischer dürfen im kommenden Jahr nach einer Einigung zwischen den EU-Staaten in der Nordsee deutlich weniger Kabeljau und erheblich mehr Makrele fangen. Das verlautete nach zweitägigen Verhandlungen zwischen den EU-Fischereiministern am Morgen aus Diplomatenkreisen in Brüssel.