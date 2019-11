Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, spricht auf einer Pressekonferenz der Flughafengesellschaft zum neuen Eröffnungstermin des Flughafen Berlin Brandenburg (BER). (Gregor Fischer/dpa)

Jetzt also der siebte Starttermin: Der Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER genannt oder – etwas länger aber vertrauter – auch Pannenflughafen, soll am 31. Oktober nächsten Jahres eröffnen. Käme es so, würde der Flugbetrieb mit neunjähriger Verspätung starten. Ein Fiasko.

Sechs Mal stand die Eröffnung quasi kurz bevor, alle Termine wurden revidiert. Als offizieller Betriebstermin war zunächst der 30. Oktober 2011 genannt worden, in Berlin hingen bereits die Plakate. Doch immer neue Pannen tauchten seit Baubeginn im September 2006 auf, immer neue Planungsfehler und Mängel wurden bekannt. Der Bau des BER – ein Lehrstück in Sachen Dilettantismus. Über den Pannenflughafen lacht Deutschland, lacht die halbe Welt.

Und während in Schönefeld falsche Kabel in falsche Schächte gelegt wurden und Sprinkleranlagen keinen ausreichenden Wasserdruck hatten, bauten China und die Türkei in Rekordzeiten Mega-Airports. Fünf Jahre brauchten die Chinesen, viereinhalb die Türken. Kein Wunder, dass es im nächsten Jahr in Berlin keine Eröffnungsfeier geben soll. Aber vielleicht kommt ohnehin was dazwischen. Der TÜV hat seine Prüfungen noch nicht abgeschlossen.