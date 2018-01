Das Bieterrennen um die Air-Berlin-Tochter Niki ist in eine weitere Runde gegangen. Am Montag haben die Gläubiger in Wien über einen Verkauf beraten. (Georg Hochmuth, dpa)

Berlin/Wien. Was wird aus der Ex-Air-Berlin-Tochter Niki? Der Neustart der Airline aus Österreich will nicht gelingen. Am Montag diskutierten die Gläubiger, wer den lukrativen Ferienflieger übernehmen soll. Doch mit einer Entscheidung dürften die Querelen um die Airline Niki nicht zu Ende sein.

Wer hat Chancen, neuer Eigentümer zu werden?

Es gibt zwei Interessenten: Den Ex-Rennfahrer Niki Lauda, der sich mit dem Reisekonzern Thomas Cook beziehungsweise dessen Airline Condor zusammengetan hat. Auf der anderen Seite steht die British-Airways-Tochter IAG. Diese will 15 von 21 Niki-Maschinen und 740 von 1000 Beschäftigten in ihren Billigflieger Vueling integrieren. Auch das Lauda-Condor-Konsortium plant mit einer ähnlichen Größenordnung. Lauda gründete 2003 Niki und verkaufte das Unternehmen 2011 an Air Berlin.

Wer hat die besseren Chancen?

Lauda setzt darauf, dass er bereits eine Lizenz zum Betreiben der Airline (AOC genannt) besitzt. Deshalb könnte er den Flugbetrieb rechtzeitig zu Beginn des enorm wichtigen Sommerflugplans im März wieder aufnehmen. IAG würde dafür wenigstens ein Vierteljahr benötigen. Allerdings würde eine Übernahme durch das deutsch-österreichische Konsortium viele rechtliche und finanzielle Komplikationen bringen, die die Gläubiger ­beachten müssen. Denn Niki war eigentlich schon für 36,5 Millionen Euro an IAG verkauft.

Wie ist dieses Chaos entstanden?

Durch die vertrackte Konstruktion des Air-Berlin-Konzerns. Niki war zwar ein österreichisches Unternehmen, Schwerpunkt der Geschäfte war aber zuletzt Berlin. Deshalb wurde ein erstes Insolvenzverfahren in der deutschen Hauptstadt durchgeführt, es hatte den Zuschlag für IAG zum Ergebnis. Dagegen klagte aber der Fluggastdienstleister „Fairplane“ erfolgreich vor dem Landgericht Berlin. Ein zweites Verfahren musste deshalb in Österreich eröffnet werden.

Was passiert konkret, wenn Lauda/Condor den Zuschlag erhalten?

Das weiß niemand genau. Mit unterschiedlichen Entscheidungen in verschiedenen Ländern für einen Insolvenzfall würde rechtliches Neuland betreten. Zudem klagt die deutsche Insolvenzverwaltung vor dem Bundesgerichtshof gegen die Entscheidung des Berliner Landgerichts. Im schlimmsten Fall könnten sich endgültige Entscheidungen noch Monate hinziehen. Das birgt die Gefahr, dass Niki dann nicht mehr betriebsfähig ist und sich IAG und das Lauda-Condor-Konsortium zurückziehen.

Welche Rolle spielt das Geld?

Auch da ist vieles unklar. IAG wollte einen Kaufpreis von 20 Millionen Euro zahlen und Niki 16,5 Millionen zahlen, um die Betriebsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Insider berichten, dass davon bereits drei Millionen Euro verbraucht sein sollen. Dieses Geld müssten Lauda/Condor wohl als eine Art Ablösesumme an IAG zahlen. Hinzu kommt, dass der neue Eigentümer für die 15 Maschinen neue Leasingverträge aushandeln müsste. Denn die Airbusse sind noch in der Hand der Lufthansa, die eigentlich Niki übernehmen wollte. Die Kranich-Airline handelte schon neue Leasingkonditionen aus und kaufte auch mehrere Flieger, aber die EU-Kommission lehnte die LH-Übernahme ab.

Hat Niki überhaupt eine Zukunft?

Niki war als Ferienflieger der lukrativste Teil von Air Berlin – mit wertvollen Start- und Landerechten (Slots) an den Flughäfen in München, Düsseldorf, Wien und Palma de Mallorca. Sowohl Vueling als auch Condor könnten Niki mit Maschinen, Crews und Slots gut in ihre Flugpläne integrieren. Vueling ist auf dem wichtigen deutschen Markt bislang kaum aktiv. IAG-Chef Willie Walsh sagte in einem Zeitungsinterview, er erwartete für Niki „ein Wachstum von mindestens 30 Flugzeugen in zwei bis drei Jahren“. Dabei spielte aber wohl auch eine Rolle, dass er Werbung für seine Offerte machen wollte.

Wie sieht die Belegschaft die Sache?

Die Belegschaft hofft, dass es bei dem Vueling-­Deal bleibt. Hinter dem Billigflieger mit der IAG steht eine der finanziell stärksten Airline-Gruppen in Europa, zu der neben British Airways auch die spanische Iberia gehört. Die Beschäftigten werden gut bezahlt. Anders könnte es bei Lauda/Condor aussehen: Als Lauda Niki-Chef war, waren die Piloten bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt, wo sie erheblich weniger als festangestellte Flugzeugführer verdienten. Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits befürchtet: Sollte dieses Modell reaktiviert werden, könne es zu einer massenhaften Abwanderung von Piloten kommen. Sie sind gegenwärtig sehr gesucht. Deshalb haben auch viele Flugzeugführer Ryanair verlassen.