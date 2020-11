Wie verändert die Corona-Pandemie das Reisen? An Flughäfen gibt es mehrere Szenarien (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Die Reisebranche leidet stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. In Bremen etwa gibt es derzeit maximal sieben Abflüge und sechs Ankünfte pro Tag. Ein Problem der Branche ist, dass das Reisen selbst eine Gefahr ist. In einem voll besetzten Flieger ist es nicht möglich, den üblichen Sicherheitsabstand einzuhalten – und auch an Flughäfen geht das nicht immer ohne Weiteres. Helfen könnte eine bessere Digitalisierung von Airports, die obendrein für mehr Komfort auf Flugreisen sorgen könnte, auch über die Pandemie hinaus.

Mit technischen Lösungen könnte bereits beim Betreten eines Flughafens für mehr Sicherheit im Kampf gegen SARS-CoV-2 oder zukünftige Viren gesorgt werden. Das schreibt die amerikanische Marktanalyse-Plattform „CB Insights“, die selbst erhobene Daten zu neuen Technologien ausgewertet hat, um Optionen für einen Neustart der Reisebranche aufzuzeigen. Mit über den Eingängen montierten Wärmebildkameras etwa könnten Reisende schon bei der Ankunft am Flughafen auf Krankheiten untersucht werden. Das wird laut Deutschlandfunk unter anderem in London-Heathrow und an einigen spanischen Flughäfen getestet. Zumindest für Covid-19 hält das Robert Koch-Institut das allerdings nicht für sinnvoll, da zu wenig Infizierte Fiebersymptome haben. Wärmescanner sind hierzulande also erst mal nicht geplant.

Sinnvoller erscheinen sogenannte kontaktlose Kioske. Passagiere könnten sich so, sollten sie nicht online eingecheckt haben, am Flughafen ohne Kontakt zu Flughafenmitarbeitern selbst abfertigen. Zwar sind Check-in-Kioske nicht neu. Doch für gewöhnlich müssen sie per Touchdisplay oder über eine Tastatur bedient werden, wo Viren anderer Passagiere lauern können. Händeschütteln wird genau aus diesem Grund aktuell vermieden. Die kontaktlosen Terminals könnten dagegen per Spracheingabe und Gesichtserkennung bedient werden.

Bei der Ausweiskontrolle oder Gepäckabgabe könnte Gesichtserkennungssoftware ebenfalls helfen. Sie würde die händische Kontrolle des Ausweises ersetzen, um den Kontakt zwischen Flughafenmitarbeitern und Reisenden zu verringern. Das könnte die Kontrolle außerdem beschleunigen. Bereits vor der Pandemie hätten größere Fluggesellschaften wie die amerikanische Delta oder die französische Air France mit biometrischen Identifikationsmerkmalen experimentiert, schreibt das durch öffentliche Gelder und private Kapitalgeber finanzierte Unternehmen CB Insights. Im Fall von Air France können Reisende in den Schengen-Raum einreisen, indem sie lediglich ihren Reisepass sowie den Fingerabdruck selbst scannen. Vor­aussetzung dafür ist laut der Fluggesellschaft ein biometrischer Pass.

Neben einfachen und naheliegenden Lösungen, wie Saugrobotern oder Terminen für die Sicherheitskontrolle, um Schlangen zu vermeiden, schlagen die Marktanalysten auch komplexere Technologien vor, um die Abfertigung zu beschleunigen und Schlangen zu vermeiden. Bei der Handgepäckkontrolle könnten 3D-Scanner helfen. Getestet wird so ein Gerät unter anderem am Flughafen Miami, wie der regionale Nachrichtensender WSVN berichtet. Durch eine virtuelle 3D-Modellierung von Koffern und Taschen wird die Untersuchung erleichtert. Statt einer Draufsicht, bei der unten liegende von oben liegenden Teilen überdeckt werden können, haben die Kontrolleure bei der 3D-Variante einen 360-Grad-Blick auf das Gepäckstück. „Das Bild ist so deutlich, dass wir alles sehen, was wir sehen müssen“, sagt Dan Ronan von der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde TSA gegenüber WSVN. Dadurch könnten händische Kontrollen von Koffern und Taschen verringert werden. Und Passagiere hätten einen Komfortgewinn, da sie ihre elektronischen Geräte nicht mehr aus- und einpacken müssten.

Auch das Besteigen des Flugzeugs könnte sich in Zukunft verändern. Es wäre möglich, Passagierströme über die Vergabe von Zeit­slots zu trennen. Durch die jeweiligen Apps der Fluggesellschaften würden Passagiere über ihre Boardingzeit informiert. Bildlich wäre die Schlange dann nur virtuell vorhanden, während die Reisenden sich verteilt im Gatebereich aufhalten. Apps von Flughäfen könnten darüber hinaus Reisende vor überfüllten Bereichen warnen, die beispielsweise anhand von Wärmebildkameras registriert würden.

Zuletzt hat sich CB Insights auch Gedanken über den Ort gemacht, an dem sich Flugreisende am allermeisten aufhalten: das Flugzeug selbst. Masken oder das Freilassen der mittleren Sitzreihen sind die aktuellen Schutzmaßnahmen. Technische Lösungen für mehr Hygiene gebe es jedoch ebenfalls durchaus. Dass die Verteilung und der Austausch von Luft wichtig sind, um Ansteckungen zu vermeiden, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Um die Luft zu reinigen, setzen Airlines bereits auf Filter, die meist mehr als 99 Prozent aller gefährlichen Partikel erwischen. Mit einem sogenannten Air Shield könnten Passagiere darüber hinaus gänzlich vor Viren abgeschirmt werden. Die Designfirma Teague hat das Konzept entwickelt, bei dem die Luftdüsen an der Flugzeugdecke leicht modifiziert würden. Ähnlich wie bei den Warmluftgebläsen an Kaufhauseingängen könnte so eine unsichtbare Wand zwischen den einzelnen Sitzplätzen gezogen werden.

Verrückt klingt die Idee, Jets mit Strahlen zu desinfizieren. Der Flugzeugbauer Boeing hat ein als Zauberstab bezeichnetes Desinfektionsgerät entwickelt. Wie das Unternehmen auf seiner Webseite erklärt, könnte mit einer bestimmten Wellenlänge von UV-C-Strahlen (222 Nanometer) ein gesamtes Flugzeug in weniger als 15 Minuten desinfiziert werden. Eine mit der Technologie ausgestattete Toilette würde sich dauerhaft selbst desinfizieren, meint CB Insights. Ob die scheinbar „zauberhafte“ Technik tatsächlich bald Einzug erhält, ist abzuwarten. Zwar gibt es unter anderem eine Studie der japanischen Universität Kobe, die die Wellenlänge im Gegensatz zu anderen UV-C-Strahlen für nicht krebserregend hält. Doch: Die vorliegenden Forschungsergebnisse ließen „derzeit noch keine belastbare Einschätzung zu, inwiefern ein geringeres Risiko“ bestehe, sagt Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, gegenüber dem Fachportal Healthcare-in-europe.com.

Welchen Einfluss die Pandemie auf die Zukunft des Fliegens haben wird, lässt sich noch nicht bestimmen. Dass sie aber, im Zusammenspiel mit der voranschreitenden Digitalisierung, einen Einfluss haben wird, der für mehr Komfort und Sicherheit sorgen kann, lässt sich zumindest erahnen.