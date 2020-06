Florian (links) und Benjamin Littau (rechts) entwickeln gemeinsam mit ihrem Bruder Tim den „Erntewächter“, mit dem Unfälle auf dem Feld verhindert werden sollen. (Christian Kosak)

Der „Erntewächter“ soll in Zukunft dafür sorgen, dass weniger Unfälle in der Landwirtschaft passieren: zehn kleine Sensoren und viel komplexe Software. Es ist eine Entwicklung von drei Brüdern aus Osterholz-Scharmbeck. Noch befindet sich das bereits mehrfach ausgezeichnete Produkt in der Testphase – doch die Abnehmer stehen bereits Schlange.

Das Prinzip sieht wie folgt aus: Sensoren, die mit einer Millimeterwellen-Technologie arbeiten, werden an Erntemaschinen befestigt, damit sie Steine, Metallteile und Tiere, die sich womöglich im Feld befinden, erkennen. Eine auf künstlicher Intelligenz basierende Software wertet die gesichteten Hindernisse anhand von Material, Form und Größe aus und informiert den Fahrer darüber, was sich wo im Feld befindet – damit dieser einen Zusammenstoß vermeiden kann.

Drei Brüder und vier Angestellte

Hinter der Idee stecken die Brüder Littau und ihr Unternehmen Trilitec: Benjamin (32) ist von Haus aus Ingenieur und bei Trilitec für Business Development, Finanzierung und Vertrieb zuständig. Florian (30) kümmert sich um Algorithmen und Hardware. Der dritte im Bunde ist Tim (26): Experte für Data Science, Projektmanagement und Personalentwicklung. Ergänzt wird das Team durch vier Angestellte. „Wir sind gerade dabei, den Prototypen fürs Feld fertigzustellen“, erläutert Benjamin Littau. Ende des Jahres soll der Markteintritt folgen, 2021 dann die Serienproduktion.

Entstanden ist die Idee für den „Erntewächter“ im Herbst 2017 auf dem 30. Geburtstag eines befreundeten Landwirts. Da arbeiteten die Gründer bereits zwei Jahre nebenberuflich an der Sensoren-Technologie im Bereich der Qualitätssicherung, wo sie Millimeterwellen nutzten, um Luftblasen und andere Produktfehler in Materialien ausfindig zu machen. Auf der Feier wollten die eingeladenen Landwirte wissen, ob die Sensoren nicht auch Hindernisse auf Feldern entdecken könnten – denn diese führten bei der Ernte oft zu Unfällen. Die jungen Unternehmen wurden neugierig, schließlich wollten sie mit ihren Sensoren einen möglichst großen Mehrwert bieten, sagt Benjamin Littau. „Ein Jahr lang haben wir recherchiert und geforscht.“

Ende 2018 hatten sie dann die Antwort: Ja, die Sensoren können auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Es ist nicht der erste Versuch, Felder vor der Ernte auf Hindernisse abzusuchen. Doch Kamera-Technologien seien oft auf gute Sichtverhältnisse angewiesen, erklärt Benjamin Littau. Dem elektronischen System der Millimeterwellen hingegen könnten Schmutz, Staub und Nebel nichts anhaben – es messe trotzdem zuverlässig und hochpräzise.

Mit dem Ende ihres einjährigen Existenzgründerstipendiums kommenden Monat soll der Prototyp fertig sein, sagt Benjamin Littau. Der Prototyp, das sind fünf bis zehn Sensoren, die über Kabel mit einer Box in der Fahrerkabine verbunden sind. Sobald ein Hindernis entdeckt worden ist, leuchtet eine Lampe und ein Signal ertönt. Was genau sich auf dem Feld befindet und wo es der Landwirt finden kann – das verrät der „Erntewächter“ in seiner derzeitigen Form also noch nicht. Doch man sei bereits mit Landmaschinenherstellern im Gespräch, damit die Informationen des „Erntewächters“ in Zukunft auf einem bereits integrierten Bildschirm in der Fahrerkabine angezeigt werden, sagt Littau.

Künstliche Intelligenz im Lernmodus

Bis dahin wird der „Erntewächter“ zu Testfahrten auf Felder gebracht, um Gegenstände und Tiere zu scannen. Schließlich muss die künstliche Intelligenz erst lernen, sie zuzuordnen. Dafür arbeitet Trilitec mit Lohnunternehmern und dem Naturschutzverein Osterholz-Scharmbeck zusammen. „Objekte in Faustgröße können unsere Sensoren bereits zuverlässig erkennen“, erklärt Littau. Ziel sei es, immer kleinere Objekte ausfindig machen zu können – bis hin zur Schraube.

Preisgekrönt ist die Idee der Littau-Brüder auch schon: Im September haben sie den mit 3000 Euro dotieren Campusideen-Wettbewerb der Uni Bremen gewonnen. Im Mai sind sie im Wettbewerb „Digitale Innovationen“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit einem Preis über 32.000 Euro ausgezeichnet worden. „Das Geld hilft uns gerade durch die Corona-Zeit“, sagt Littau. Neu ist die Millimeterwellen-Technologie aber nicht: Fahrassistenten nutzen Radarsensoren, um den Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Nacktscanner an Flughäfen gebrauchen sie, um Gegenstände am oder im Körper sichtbar zu machen.

Trilitecs Ziel ist es, ein System aus Hardware und Software zu erstellen, dass sich in verschiedenen Bereichen anwenden lässt. Denn nicht nur die Landwirtschaft ist an der Technologie der Littau-Brüder interessiert – auch andere Branchen, wie die Lebensmittelindustrie, haben sich bereits gemeldet. So könnten die Sensoren dabei helfen, Produkte zu unterscheiden oder Fremdkörper wie Knochen oder Plastikteile in ihnen zu finden. „Es treten immer mehr Firmen an uns heran“, sagt Benjamin Littau. Die Brüder werkeln bereits fleißig an weiteren Prototypen – doch erst Mal hat der „Erntewächter“ Priorität. „Es geht nicht alles gleichzeitig“, sagt Benjamin Littau, „aber vieles ist möglich.“