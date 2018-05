Dashcam-Videos sind jetzt vor Gericht als Beweis erlaubt – aber es bleibt unklar, ob die Technik mit deutschem Datenschutz vereinbar ist. (dpa)

Bremen. Zwei Autos kollidieren. Niemand verletzt sich, es gibt lediglich Beulen im Blech beider Wagen. Aber wer bezahlt den Schaden? Beide Fahrer schwören, sie seien auf ihrer Spur geblieben und hätten keine Schuld. Ein Gutachter kommt zu dem Schluss: Beide Fahrer könnten recht haben. Weil eine Kamera lief, landete ein ähnlicher Fall nun vor dem Bundesgerichtshof (BGH).

Nicht wegen des Unfalls, sondern wegen der kleinen Autokamera. Eine sogenannte Dashcam hatte den Unfall gefilmt und die Aufnahme gespeichert. Dürfen die Bilder vor Gericht als Beweis verwendet werden? Ja, sagt der BGH jetzt. Das war bisher nicht eindeutig geregelt. Trotzdem verstößt gegen den Datenschutz, wer ohne Grund permanent den Verkehr filmt. Auch darauf weist der BGH in seinem Urteil hin, der WESER-KURIER berichtete. Verbraucher stehen vor der Frage: Lohnt es sich, jetzt eine Dashcam zu kaufen?

Welche Modelle gibt es?

Experten prognostizieren, dass der Markt für Autokameras in Deutschland nach dem aktuellen Urteil wachsen wird. „Auf jeden Fall“, sagt Günter Hertlein vom Elektronikhändler Conrad Electronic. „Gerade jetzt vor der Reisezeit.“ Bei Media-Markt-Saturn habe die Nachfrage in den vergangenen Jahren zugenommen, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Laut dem IT-Branchenverband Bitkom wurden in den vergangenen drei Jahren etwa 150 000 Dashcams verkauft – mehr als vier Millionen Euro wurden mit den Autokameras umgesetzt.

Wer sich im Internet einen ersten Überblick verschafft, stellt fest: Die eine Autokamera gibt es nicht. Manche Kameras kosten 30 Euro, manche mehr als das Zehnfache. „Man bekommt, was man bezahlt“, sagt Torsten Sanio, Geschäftsführer des Online-Händlers Autokamera 24. Er rät grundsätzlich zu Kamera-Herstellern, die einen deutschen Kundenservice anbieten. „Sonst kostet das Porto nach China schnell mehr als die Kamera, wenn was defekt sein sollte.“

Aber was sollte eine Dashcam alles können? Reicht eine Kamera in Fahrtrichtung? Oder sollte besser noch eine zweite Kamera nach hinten filmen? Die Händler geben unterschiedliche Ratschläge. Der Aufnahmewinkel sei vom jeweiligen Fahrzeug abhängig, die Kamera solle aber mindestens 125 Grad in Fahrtrichtung erfassen, sagt Sanio. Das sieht Günter Hertlein von Conrad Electronic ähnlich. Media-Markt-Saturn rät seinen Kunden zu Modellen mit GPS-Modul, um Aufnahmen mit einem genauen Standort zu verknüpfen. Kameras mit GPS-Funktion können außerdem auch die Geschwindigkeit des Autos messen.

Alle Händler empfehlen Kameras, die hochauflösende Bilder in Full-HD-Qualität aufnehmen. Von Infrarot-LEDs rät Torsten Sanio von Autokamera 24 ab. „Damit tut man sich keinen Gefallen“, sagt er. Die Infrarot-LEDs sollen dafür sorgen, dass Aufnahmen bei Dunkelheit gute Bilder liefern. Doch deren Licht reiche oft nur bis zur Motorhaube und spiegele sich meistens in der Windschutzscheibe, sagt Sanio. „Da hat man dann nur einen hellen Punkt auf dem Video.“

Wie leicht die Dashcams zu montieren sind, hängt vom Modell ab. Die Kameras werden oft per Saugnapf oder Klebehalter an der Scheibe befestigt. "Das ist einfach und von jedermann durchführbar", sagt Hertlein von Conrad Electronics. Media-Markt-Saturn empfiehlt hingegen, Dashcams nur von einem Fachmann einbauen zu lassen. Ist die Kamera montiert, läuft im besten Fall alles automatisch. "Am besten sind Kameras, die angehen, sobald der Motor gestartet wird", sagt Torsten Sanio. Die meisten Kameras nehmen in Schleifen auf. Das bedeutet, wenn die Speicherkarte voll ist, überschreibt die Dashcam die jeweils ältesten Aufnahmen. Sie filmen permanent – und das ist laut BGH problematisch.

Denn laut Sanio gebe es keine technische Lösung, bei der eine Kamera zuverlässig nur in bestimmten Fällen filmt. "Deutschland ist ein kleiner Markt, die großen Hersteller entwickeln für andere Länder", sagt er. "Dort ist der Datenschutz oft nicht so streng." Doch genau an dieser Stelle schränkt der BGH Autofahrer mit Dashcam ein, das dauerhafte Filmen bleibt weiterhin datenschutzrechtlich nicht erlaubt und kann mit Geldbußen bestraft werden.

Lohnt sich eine Dashcam?

Eine mögliche Lösung sind G-Sensoren, die Erschütterungen messen. So soll die Kamera erkennen, wann sich ein Unfall ereignet hat und nur die Aufnahmen mehrere Minuten vor und nach dem Unfall speichern. Ob das juristisch tatsächlich als rein anlassbezogenes Filmen gilt, ist unklar. Es gebe auch Kameras mit Fernbedienung, nur dann würden eventuell die entscheidenden Szenen nicht aufgenommen. Außerdem müsse man die G-Sensoren richtig konfigurieren, was für einen Laien nicht einfach sei. „Sonst denkt die Kamera, es sei ein Unfall, obwohl man nur über Bahnschienen gefahren ist.“

Nils Linge vom Automobilclub ADAC Weser-Ems rät Autofahrern deswegen, abzuwarten: "Das Urteil lässt manches offen und leuchtet nicht alles aus." Auch er glaubt, dass auf dem Markt momentan noch keine Geräte erhältlich sind, die mit deutschem Datenschutzrecht vereinbar sind. "Da ist jetzt die Industrie gefordert", sagt Linge. Er glaubt, eine Schleifen-Funktion im Zwei-Minuten-Takt könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Dann würde die Kamera alle zwei Minuten die alten Aufnahmen wieder überschreiben.

Das sichere Autofahrer in Deutschland möglicherweise ab, im europäischen Ausland gelten aber oft andere Regeln. Der ADAC rät auf seiner Internetseite von der Nutzung in Belgien, Luxemburg, Portugal und der Schweiz generell ab. Nur mit einer Genehmigung dürfen Autokameras in Österreich verwendet werden.

In Ländern, in denen eine Dashcam laut ADAC unproblematisch sei, müssen spezielle Regeln beachtet werden. In Dänemark und Frankreich müssen Unfallbeteiligte über die Aufnahme informiert werden, wenn das Video vor Gericht als Beweis verwendet werden soll. Nur für den privaten Gebrauch dürfen Autofahrer in Großbritannien filmen.

Auto-Versicherungen werden in Zukunft aber wohl Dashcam-Aufnahmen nutzen, um die Aufklärung von Unfällen zu erleichtern. "Wenn Sie durch die Dashcam nachweisen können, dass Sie überhaupt keine Schuld an einem Unfallgeschehen haben, dann rettet das Ihren Schadensfreiheitsrabatt", sagt Tibor Pataki, Leiter der Abteilung Kraftfahrversicherung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Auch im Kampf gegen Versicherungsbetrug könnten Dashcam-Aufnahmen den Versicherungen helfen.

Generell empfiehlt Nils Linge vom ADAC Weser-Ems Autofahrern, die weitere Entwicklung abzuwarten: "Eine Dashcam hilft in manchen Fällen wirklich weiter, ich glaube aber nicht, dass jetzt jeder eine haben muss." Die Autos würden sowieso digitaler werden, dann würden auch rechtliche Unklarheiten um die Technologie geklärt werden müssen. "Die Antwort liegt in der Zukunft", sagt Linge.