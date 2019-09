Christine Lambrecht (SPD) (Christian Spicker)

Christine Lambrecht: Unabhängig von persönlicher Betroffenheit ist die Musterfeststellungsklage ein gutes Instrument, das Verbraucherinnen und Verbrauchern einfach und kostengünstig zu ihrem Recht verhilft. Insgesamt stärkt die Musterfeststellungsklage entscheidend die Rechte der Verbraucher.

Ich nehme es nicht so wahr, dass die Musterfeststellungsklage schlechtgeredet wird. Im Gegenteil, ich höre sehr viele Stimmen, die froh über dieses neue Instrument sind. Grundsätzlich stoßen bei der Frage, wie man kollektiven Rechtsschutz ausgestaltet, ganz unterschiedliche Interessen und Sichtweisen aufeinander. Das haben wir schon bei den Gesetzesberatungen im letzten Jahr erlebt. Wichtig war uns, Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche nicht alleine zu lassen.

Nein. Wer seine Ansprüche zur Musterfeststellungsklage anmeldet, bekommt eine gerichtliche und verbindliche Entscheidung über die zentralen Streitfragen seines Falls. Bestätigt das Urteil eine Haftung, können angemeldete Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Grundlage des Musterfeststellungsurteils verlangen, dass ihre Schäden ersetzt werden. Möglich ist auch, dass das Verfahren mit einem Vergleich abschließt, in dem eine finanzielle Entschädigung enthalten ist.

Im Fall VW geht es um komplexe Sachverhalte, über die die Gerichte vermutlich Beweis erheben müssen, was eine gewisse Zeit dauert. Aber dafür sind diese Beweisfragen dann geklärt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher ersparen sich also, dass in ihren Verfahren solche zeitaufwendigen Beweisaufnahmen durchgeführt werden müssen.

Die Musterfeststellungsklage ist, was kollektive Schäden von Verbraucherinnen und Verbrauchern angeht, im Grunde eine „Allzweckwaffe“. Sie funktioniert bei kleinen wie auch bei großen Schäden. Im Fall VW sind die tatsächlichen Voraussetzungen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr unterschiedlich, abhängig von Fahrzeug, Alter und Nutzung. Dadurch ist es aufwendiger, die Fälle in einem Verfahren gebündelt zu verhandeln. Deutlich leichter ist das in Fällen, in denen alle betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher einen vergleichbaren Schaden erlitten haben, zum Beispiel wenn alle eine unzulässige Gebühr in derselben Höhe zahlen mussten.

Der Gesetzgeber hat hier prozessrechtlich Neuland betreten. In solchen Fällen empfiehlt es sich, das Gesetz in der Praxis zu beobachten und gegebenenfalls nachzusteuern. Bei der Musterfeststellungsklage haben wir uns bereits verpflichtet, das Gesetz zu evaluieren, wenn belastbare Erfahrungen vorliegen.

Zur Person

Christine Lambrecht

ist seit Juni Bundesjustizministerin. Zuvor war die SPD-Politikerin Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium.