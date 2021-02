Ein ICE fährt im Berliner Hauptbahnhof ab. (Christoph Soeder / dpa)

Der Verkauf von Unternehmensanteilen kann dem Bund viele Milliarden dringend benötigte Euro einbringen. Richtig dosiert kann der Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei der finanziellen Bewältigung der Pandemie-Kosten helfen. Eine große Privatisierungswelle ist aber nicht zu erwarten. Denn die meisten Beteiligungen kommen für einen Verkauf gar nicht in Frage, weil sie öffentliche Aufgaben erledigen. Anders sieht es bei den Dax-Konzernen aus, an denen der Bund beteiligt ist. Es gibt keinen sachlichen Grund mehr, dass der Staat Aktien der Commerzbank, der Deutschen Telekom oder der Deutschen Post hält.

Ein dicker Brocken im Staatsbesitz sollte auf jeden Fall unangetastet bleiben. Das ist die Deutsche Bahn. Ein erster Versuch, den Konzern an die Börse zu bringen, ist gescheitert. In der aktuellen Verfassung ist die Bahn kein lukratives Investment für potenzielle Käufer. Die Hoffnung, der Bund könne Milliarden sparen, ist vergebens. Das meiste Geld fließt in die Sanierung des Netzes. Das wird eine gesetzliche Aufgabe des Bundes bleiben.