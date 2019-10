Herbstgutachten

Wirtschaftsinstitute legen Konjunkturprognose vor

Weltweite Handelskonflikte und der drohende Brexit bremsen die Wirtschaft in Deutschland weiter aus. Zu diesem Schluss kommen führende Forschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, das heute in Berlin vorgestellt wird.