Eines kann man Ryanair nicht absprechen: An Kreativität mangelt es der Billigairline aus Irland wirklich nicht. Die Marketingstrategie beruht darauf, kühne Fantasien wie eine Toiletten-Nutzungsgebühr in den Raum zu stellen, über die ausgiebig berichtet wird. Die Passagiere werden mit zunächst günstig wirkenden Schnäppchenpreisen gelockt, dann mit Zusatzgebühren belastet und am Ende im Falle von Problemen im Stich gelassen.

Wie geht denn ein solches Unternehmen mit seinen Mitarbeitern um? Sehr ähnlich wie mit der Kundschaft: Auch hier wird zunächst gelockt – mit vermeintlich attraktiven Arbeitsbedingungen. Das Unternehmen sucht sich sein Kabinenpersonal gezielt in Süd- und Osteuropa, wo die Jobperspektiven schlecht und die Löhne niedrig sind. Dort klingen 1200 Euro brutto im Monat nach einem guten Deal. Doch dann werden 3000 Euro Ausbildungsgebühr fällig, eine für dortige Verhältnisse enorme Summe.

Ryanair will die Angeworbenen nicht verschrecken und schießt den Großteil der Summe erst einmal vor – als Kredit, der später über Monate durch Gehaltsabzug abzustottern ist. Den tatsächlichen Einsatzort erfahren die Bewerber erst nach Abschluss der Grundausbildung. Dieser liegt meist in Ländern wie Großbritannien, Belgien oder Deutschland (zum Beispiel in Bremen), die nicht für ihre besonders günstigen Lebenshaltungskosten bekannt sind. Hier kommt man mit 900 Euro netto nicht weit – aber der Ausweg aus dem Ryanair-System ist für geraume Zeit versperrt, bis der Mitarbeiter die Ausbildungskosten beglichen hat.

Auch bei der Gestaltung der Arbeitsverträge versucht man, Umwege zu gehen, um sich auf das arbeitgeberfreundliche irische Recht stützen zu können und Grundpfeiler des nationalen Arbeitsrechts (Kündigungsfristen) zu umgehen. Dem hat der EuGH erste Grenzen gesetzt, weitere Verfahren laufen noch.

Wenn man diese Tatsachen beim Namen nennt, beginnt bei Ryanair die Dreistigkeit. Alle Behauptungen seien gelogen, Flugbegleiter bei Ryanair verdienten 40.000 Euro im Jahr und alle seien zufrieden. Den enormen Mitgliederzuwachs der Gewerkschaften in ganz Europa ignoriert man, Verhandlungsaufforderungen werden Absagen erteilt.

Doch dieses Gebaren wird Ryanair nicht mehr lange aufrechthalten können. Es rumort an allen Ecken und Enden, Cockpit- wie Kabinenpersonal formiert sich europaweit. Den Beschäftigten ist bewusst, dass sie die Rechnung für die niedrigen Ticketpreise zahlen. Vor allem aber haben sie erkannt, dass „Low-Cost“ auch zu fairen Arbeitsbedingungen möglich ist. Andere Anbieter machen es mit Erfolg vor. Das Flugpersonal will keine kreativen Bedingungen, sondern die Einhaltung etablierter Rechte.

Zur Person:

Unser Gastautor ist seit Juli 2015 Vorsitzender der Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL). Der 45-Jährige war Flugbegleiter bei der Lufthansa und kümmerte sich in der Gewerkschaft „Ufo“ speziell um die Interessen des Kabinenpersonals.