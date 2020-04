Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der Xetra-Handel war seit circa 9.25 Uhr aufgrund technischer Probleme ausgesetzt. Einen Grund für die Störung nannte die Deutsche Börse nicht.

Wegen der Probleme der sogenannten T7-Handelsarchitektur kam es auch zu Störungen an den Börsen in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Der Parketthandel in Frankfurt funktionierte weiter. (dpa)