Für das neue Geschäftsjahr strebt Zalando weiteres Wachstum an: Der Umsatz soll am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent wachsen. Dabei will der Konzern weiter investieren - rund 300 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz 2018 um 20 Prozent auf knapp 5,4 Milliarden Euro, der Nettogewinn halbierte sich indes auf 51,2 (101,6) Millionen Euro. Neben hohen Investitionen litt Zalando wie andere Modehändler auch unter dem heißen Sommer und damit verbundenen vollen Lagern und musste Kunden hohe Rabatte gewähren, um die Ware loszuschlagen. (dpa)