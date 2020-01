Der Verwaltungssitz der Nordsee-Restaurantkette in Bremerhaven bleibt, dafür wird der zweite Verwaltungssitz in Düsseldorf geschlossen. (Jens Wolf/DPA)

Nach Informationen des WESER-KURIER bleibt die Verwaltung der Restaurantkette Nordsee in Bremerhaven. Damit sind die Überlegungen der Geschäftsleitung vom Tisch, den angestammten Standort in der Seestadt zu verlassen. Für die 120 Mitarbeiter in Bremerhaven endet damit eine monatelange Hängepartie. Das Umdenken hat aber Auswirkungen für die Mitarbeiter am Standort Düsseldorf. Denn der zweite Verwaltungssitz dort in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt soll geschlossen werden. Davon sind etwa 40 Mitarbeiter betroffen. Ihnen wurde ein Arbeitsplatz in Bremerhaven angeboten.

Wie zu erfahren war, wollen einige der Mitarbeiter von dem Angebot Gebrauch machen, einige werden in Zukunft im Home-Office arbeiten, und einige werden sich am Rhein einen anderen Arbeitgeber suchen. Die Struktur der zwei Verwaltungsstandorte in ­Düsseldorf und Bremerhaven geht auf den einstigen Besitzer, den Düsseldorfer Heiner Kamps, zurück. Er hatte im Jahr 2005 mit den Erlösen aus dem Börsengang seiner Bäckereikette das Unternehmen Nordsee von dem multinationalen Finanzinvestor Apax übernommen. Kamps verkaufte die Anteile wiederum an eine weitere Kapitalgesellschaft, die dem Molkereibesitzer Theo Müller gehörte. Und der verkaufte Nordsee schließlich 2018 an die schweizerisch-belgische Investmentgesellschaft Kharis.

In Bremerhaven hatte Nordsee erst 2016 seinen neuen Verwaltungssitz am Fischereihafen bezogen. Vergangenen September hatte die Geschäftsführung den Mitarbeitern eröffnet, dass das Unternehmen überlege, Bremerhaven zu verlassen. Als Grund wurden stagnierende Umsätze sowie zu hohe Kosten für Personal und Mieten in den Filialen genannt. Weitere Informationen zum Umdenken der Nordsee-Geschäftsführung im Laufe des Tages.