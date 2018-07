Die Rentenversicherung ist ein konservativer Anleger. Und das muss sie auch sein, schließlich hat sie dafür zu sorgen, dass Monat für Monat Milliarden von Euro verlässlich zur Auszahlung an die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bereit liegen. Nicht auszudenken, würde mit den Beitragseinnahmen gezockt.

Entsprechend hoch sind die Vorgaben durch das Sozialgesetz und das Bundesversicherungsamt: Aktien sind verboten, Sicherheit geht vor Rendite, die Profitabilität einer Anlage ist zweitrangig. Und um letzte Risiken auszuschließen, verteilt die Rentenversicherung ihre Rücklagen – und das sind zur Zeit über 34 Milliarden Euro – auch noch auf Konten bei über 40 Banken.

Fondsmanager und Börsenspekulanten mögen das kritisieren, Aufgabe der Finanzverwalter in den gesetzlichen Sozialversicherungen ist aber einzig und allein die Sicherstellung der benötigten Mittel. Also werden auch in einer Tiefzinsphase die Rücklagen fast ausschließlich als Termin- oder Tagesgelder mit kurzen Laufzeiten angelegt. Minuszinsen werden, wie von sehr konservativen Sparern auch, ausgesessen. Bis bessere Zeiten kommen.