2018 wurden in Deutschland 460.000 Sofortbildkameras verkauft (Rumpenhorst/Kleefeldt//dpa)

Vom Massenmarkt verdrängt, in der Nische auf dem Vormarsch: Musikkassetten, Retro-Konsolen oder Polaroid-Kameras aus den 1980er- und 1990er-Jahren liegen wieder im Trend. Die Schallplatte erlebt schon länger ein größeres Comeback: Zwischen 2009 und 2018 hat sich der Umsatz mit Vinyl auf rund 70 Millionen Euro versiebenfacht. Doch in der Nische haben auch Musikkassette und Co. überlebt – und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

So sehr, dass Start-ups und Unternehmen neue Geschäftsmodelle um sie herum aufgezogen haben wie zum Beispiel bei der Sofortbild-Kamera. Unter dem Traditionsnamen Polaroid wird sie inzwischen von einer Firma gebaut, die ursprünglich als Impossible Project einiger Sofortbild-Fans in den Niederlanden begann. 2016 brachte Impossible eine ei­gene neuentwickelte Sofortbildkamera auf den Markt und kaufte 2017 die Marke Polaroid samt des Lizenzgeschäfts. 2018 wurden in Deutschland 460.000 Sofortbildkameras verkauft – mehr als viermal so viel wie 2014.