Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hamburg G20-Proteste: Erneute Ausschreitungen Samstagnacht

Auch in der Nacht zu Sonntag kam es zum dritten Mal in Folge zu Ausschreitungen in Hamburg. Hier Bilder der Ereignisse.