Der G20-Gipfel hat das Überstundenproblem der Bremer Polizei weiter verschärft. 320.000 Überstunden standen vor dem Einsatz schon zu Buche. (dpa)

Nach dem Einsatz von rund 330 Bremer Polizisten bei den G20-Krawallen bereitet die Polizeiführung eine umfassende Manöverkritik vor. An diesem Dienstag trifft sich die Behördenspitze mit den Einsatzleitern, die in Hamburg mit ihren Hundertschaften an den Brennpunkten des Geschehens standen. Überlegungen, die Unterstützung für andere Länderpolizeien in Zukunft zu beschränken, erteilt Bremens Innenbehörde eine klare Absage. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte angekündigt, die Voraussetzungen für die Abstellung seiner Polizeibeamten an auswärtige Schauplätze zu überprüfen.

„Die Kollegen sind platt“, sagte der Chef der Bremer Schutzpolizei, Rainer Zottmann, nachdem am Montag die letzten seiner Mitarbeiter aus Hamburg zurückgekehrt waren. Bremer Kräfte waren zum Teil schon mehrere Wochen vor dem G20-Gipfel an die Elbe verlegt worden, um sich vor Ort auf die Sicherung der Veranstaltung und die Auseinandersetzung mit militanten Demonstranten vorzubereiten.

Eine Explosion von Gewalt

Was seine Beamten dann insbesondere im Schanzenviertel erlebt hätten, bezeichnete Zottmann als „eine Explosion von Gewalt, die man in dieser Form nicht voraussehen konnte“. Ob die vorhandene Schutzausstattung ausreiche, ist für Zottmann einer der Punkte, über die man bei der Auswertung des Einsatzes wird sprechen müssen.

Klar ist schon jetzt: Die massive Abstellung von Bereitschafts-, Verkehrs- und Wasserschutzpolizisten für G20 wird das Überstundenproblem der Bremer Polizei weiter verschärfen. Rund 30.000 Stunden Mehrarbeit kamen zusammen. Das ist mehr als erwartet, auch weil im Verlauf des Wochenendes zusätzliche Kräfte nach Hamburg entsandt werden mussten und die in Bremen verbliebenen Beamten zum Teil Zwölf-Stunden-Schichten schoben. 320.000 Überstunden standen zuvor schon zu Buche. Vor dem G 20-Einsatz hatte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) angekündigt, den dort tätigen Beamten die Mehrarbeit finanziell vergüten zu wollen. Die dafür eingeplanten 250.000 Euro werden jedoch bei Weitem nicht ausreichen.

Rainer Zottmann hofft, dass sich manche seiner Mitarbeiter für eine Abgeltung ihrer Überstunden in Freizeit entscheiden werden. „Wir müssen schauen, dass wir das in den einsatzarmen Zeiten unterbringen.“ Das Problem: Solche Zeiten gibt es in diesem Jahr kaum noch. Normalerweise gelten bei der Polizei die Sommermonate, in denen insbesondere keine größeren Personalanforderungen durch Werder-Heimspiele anfallen, als beste Gelegenheit, um Überstunden abzubummeln. Doch statt abzuschmelzen, wird der Überstundenberg zunächst weiter wachsen.

Personalpolitik rächt sich

Für Dierk Stahl, den stellvertretenden Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), rächt sich angesichts dieser Aussichten die Personalpolitik aller Bundesländer – nicht nur Bremens – bei der Polizei. Wer seit der Jahrtausendwende 15.000 Stellen im Sicherheitsapparat abgebaut habe, dürfe sich nicht wundern, wenn ein Einsatz vom Kaliber des G20-Gipfels die Polizei an ihre Grenzen bringe. Aus Stahls Sicht ist der Einsatz der 330 Bremer Beamten in Hamburg rein logistisch gut bewältigt worden, wenn auch mit gewissen Startschwierigkeiten.

Beispiel: Zwei Hundertschaften wurden nicht in Hamburg, sondern im 70 Kilometer entfernten Lübeck untergebracht. Dort war man aber auf die Verpflegung der Bremer Beamten mit warmen Mahlzeiten gar nicht vorbereitet. Und so wurden die Polizisten aus dem kleinsten Bundesland in den ersten Tagen zum Mittagessen jeweils anderthalb Stunden nach Hamburg und zurück kutschiert.

Die Bremer CDU nimmt die Ereignisse vom Wochenende zum Anlass, eine verstärkte Beobachtung der linksautonomen Szene in den Großstädten zu fordern. „Diese muss durch polizeiliche Maßnahmen stärker unter die Lupe genommen und aufmerksam beobachtet werden. Eine weitere Verharmlosung dieser Gruppierung wäre fatal“, so Wilhelm Hinners, Innenpolitiker der Christdemokraten in der Bürgerschaft.

Hinners verurteilte die „sinnlosen Gewaltexzesse, die mit großer Brutalität und Rücksichtslosigkeit gegen Polizeibeamte in Hamburg verübt worden sind“. Ob militante Bremer Linksextremisten tatsächlich an den Ausschreitungen rund um den G 20-Gipfel beteiligt waren, ist den örtlichen Sicherheitsbehörden bisher nicht bekannt. „Dem Landesamt für Verfassungsschutz liegen keine Detailkenntnisse vor“, so Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Innenbehörde. Auch die Festnahmelisten der Hamburger Polizei seien noch nicht ausgewertet.