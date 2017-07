Nach der Eskalation beim G20-Gipfel wird Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz scharf kritisiert. (dpa)

Mit Besen und Schippen machten die Hamburger am Sonntag in einer gemeinsamen Aufräumaktion ihr Schanzenviertel in Hamburg wieder begehbar und beseitigten die Schäden in der Straße. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kam am Morgen in die Hansestadt. Er traf Ladenbesitzer, Anwohner, fuhr ins Bundeswehrkrankenhaus.

Parallel dazu zogen die Sicherheitsbehörden und der Hamburger Bürgermeister Bilanz. Sie verteidigten ihre Strategien und ihr Sicherheitskonzept zum G 20-Gipfel, der am Sonnabend offiziell endete. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sprach von „schlimmen Bildern und schlimmen Taten“ und sicherte den Opfern eine Entschädigung zu. Das sei bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbart. „Diese Gewalt ist eine Verrohung, die wir nicht hinnehmen werden“, machte Scholz klar.

Die Hamburger CDU übte scharfe Kritik am Bürgermeister und forderte den Rücktritt von Scholz, weil er die Sicherheitslage „eklatant falsch eingeschätzt“ habe. Die Linksfraktion will einen Untersuchungsausschuss, um möglichst große Transparenz aller Entscheidungen zum G 20-Gipfel zu erreichen. Die FDP verlangt, Scholz müsse sich in seiner Regierungserklärung am Mittwoch seiner Verantwortung stellen.

Scholz lehnte einen Rücktritt ab und wies jede Kritik an den Polizeieinsätzen entschieden zurück. „Die haben alles richtig gemacht und einen heldenhaften Einsatz zustande gebracht.“ Gleichzeitig verteidigte der Bürgermeister die Entscheidung, den G 20-Gipfel in einer Stadt wie Hamburg auszutragen. Auch Steinmeier erklärte, dass große Konferenzen wie der G 20-Gipfel vielleicht nicht immer das Notwendigste erreichten. „Aber wie anders soll es denn überhaupt Fortschritte geben?“, fragte er. Wenn ein demokratisch gefestigtes Land wie Deutschland sich nicht mehr in der Lage sehe, Treffen wie diese auszu­richten, „dann überlassen wir die Entscheidung einigen wenigen brutalen Gewalttätern“.

„Die Polizei hat Enormes und Herausragendes geleistet“, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote. Ziel sei es gewesen, die Ausrichtung des G 20-Gipfels sicherzustellen. „Und das ist gelungen“, erklärte er. Grote sprach von „bewaffneten und antidemokratischen Gewalttätern“ und „skrupellosen Gewaltakten“, die er in dieser Form noch nicht erlebt habe. „Unsere Gefahrenprognose hat sich bewahrheitet“, sagte er. Scholz machte sich für eine harte Bestrafung der Täter stark. „Meine Hoffnung ist, dass die Gewalttäter, die wir gefasst haben, mit sehr hohen Strafen rechnen müssen“, sagte er.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings (CDU), ermahnte hingegen den Hamburger Senat, Konsequenzen zu ziehen. „Wir haben in Hamburg eine neue Dimension menschenverachtender Gewalt erlebt, die rein gar nichts mit politischem Protest zu tun hat“, sagte er dem WESER-KURIER. „Der rot-grüne Senat wird jetzt den Bürgern zu erklären haben, warum er die Gewaltexzesse so grandios unterschätzt hat. Und er wird sehr schnell einen Plan vorlegen müssen, wie er den rechtsfreien und staatsverachtenden Sumpf in Teilen seiner Stadt trockenlegen will.“ Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, erwartet Urteile mit abschreckender Wirkung gegen die Gewalttäter von Hamburg. Auf die Justiz komme die Aufgabe zu, Polizisten vor einer Wiederholung zu schützen.

Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Ansgar Heveling (CDU), sagte gegenüber dem WESER-KURIER: „Es ging um die Gefährdung von Leib und Leben von Polizisten. „Denn wer Gehwegplatten von Häusern wirft, der weiß, was er tut und handelt mit Tötungsabsicht.“ Statt Rückzugsräume zu dulden, müsse der Staat bei der Vorbereitung von Straftaten „konsequent einschreiten und die Szene dort intensiv beobachten“. Im Übrigen, so der CDU-Politiker, habe man „es mit Tätern zu tun, die aus ganz Europa zu solchen Ereignissen kommen. Wir müssen deshalb im Vorfeld solcher Ver­anstaltungen an den Grenzen noch stärker kontrollieren und konsequent Einreise­verbote verhängen, um zu verhindern, dass sie in unser Land gelangen.“ Hevelings Parteifreund Armin Schuster hatte zuvor gemahnt, Rote Flora und Rigaer Straße in Berlin zu schließen. Das Kulturzentrum Rote Flora liegt im Hamburger Schanzenviertel, einem Schwerpunkt der Ausschreitungen am Rande des G 20-Gipfels. Seit fast 30 Jahren besetzt, gilt das ehemalige Theatergebäude als eines der wichtigsten Zentren der autonomen Szene, dem regelmäßig Krawalle zugeschrieben werden.

Die Organisatoren der Hamburger Anti-G 20-Proteste haben dagegen jede Verantwortung für die Krawalle während des Gipfeltreffens zurückgewiesen. „Den Schuh werden wir uns nicht anziehen als die Bündnisse, die einen zivilen Ungehorsam und Demonstrationen organisiert haben“, sagte die Sprecherin der Demonstration „Grenzenlose Solidarität statt G 20“, Emily Laquer, am Sonntag.

Es bestehe allerdings Einigkeit, „dass wir (...) es falsch finden, wenn die Bürger der Stadt Hamburg in Mitleidenschaft genommen werden und ihre Autos angegriffen werden. Das wollten wir so nicht.“ Das sei nicht Teil der Verabredungen für die Aktionen und Bündnisse gewesen, sagte Laquer, die zu der vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuften Interventionistischen Linken gehört. Sie gab der Polizei eine Mitschuld an den Krawallen: „Wir haben immer wieder vor dem Gipfel die Polizei aufgefordert, den Weg der Eskalation zu verlassen und haben auch gewarnt, dass es Menschen geben wird, denen der Kragen platzt, wenn sie das nicht macht.“