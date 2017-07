Gerhard Kirsch, Vorsitzender der Hamburger Gewerkschaft der Polizei. (FR)

Herr Kirsch, wie haben Sie und Ihre Kollegen die letzte Nacht erlebt?

Gerhard Kirsch: Schlaflos. Ich bin inzwischen seit 39 Stunden am Stück wach. Manche Kollegen haben vielleicht 2 bis 3 Stunden geschlafen. Das gilt übrigens für alle Bundes- und Landespolizisten. An Schlaf ist derzeit kaum zu denken.



Ist dieser Einsatz zumutbar?

Nein, das ist er keineswegs. Es kann nicht angehen, dass die Kolleginnen und Kollegen keine Regenerationszeiten im Einsatz bekommen. Jeder von uns hat mit Sicherheit zwei bis drei Tote Punkte in den vergangenen Tagen erlebt, aber es muss weitergehen. Wir von der Gewerkschaft müssen unsere Kollegen im Einsatz so gut es geht unterstützen. Wir sprechen vor Ort sehr viel mit den Beteiligten. Aber eines muss auch klar sein: Wir tun alles, um die Stadt nicht den Campern und Gewaltbereiten aus dem Volkspark zu überlassen.

Droht die Stimmung bei ihren Polizei-Kollegen zu kippen?



Es ist keine Resignation spürbar. Ich nehme eher eine Mischung aus Müdigkeit und Anspannung wahr. Vor allem am gestrigen Vormittag mit den schweren Ausschreitungen war die Belastung enorm. Sicherlich wird hier und da gemeckert, weil die Kollegen mehrere Tage hintereinander sehr intensiv im Einsatz sind. Wenn man aber darüber nachdenkt, dass wir die Stadt beschützen müssen, dann hält man durch.

Wurde die Polizei von den andauernden Protesten und der Intensität überrascht?

Überhaupt nicht. 29 Demonstrationen waren angemeldet. Die Dauer und Härte der Proteste überraschen uns also nicht. Schon gar nicht von der „Welcome to Hell“-Demo am Donnerstag. Vor allem, wenn man sich die Organisatoren rund um Herrn Beuth mal genauer anschaut. Man muss sich mal vorstellen: Ein Rechtsanwalt brüstet sich damit, den größten Schwarzen Block aller Zeiten zu organisieren. Der Mann gehört aus seinem Berufsstand entfernt. Er lockt die Straftäter in die Stadt. Das ist einfach ungeheuerlich.

Ist es denn richtig so hart einzugreifen, wie die Polizei aktuell bei den Ausschreitungen in Hamburg?

Ja, absolut. Warum ist es überhaupt erlaubt worden, dass ein Sonderzug mit 600 Aktivisten aus vielen Ländern von Basel durch Deutschland nach Hamburg fährt? Und die Typen pennen dann in einem Camp im Volkspark. Wissen Sie, da stimmt etwas nicht. Dort begegnen wir einem Gewaltpotenzial, das es in sich hat. Ich sage, die Brutstätte der Gewalt sitzt im Volkspark und davon rücke ich keinen Zentimeter ab. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Die Polizei muss niederschwellig einschreiten, aber mit Fingerspitzengefühl. Das ist nicht immer einfach, wenn das Versammlungsrecht nicht respektiert wird, und unter der Maske nur ein müdes Lächeln auf die Polizisten wartet.