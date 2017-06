In den Messehallen wird ein Großteil des Gipfels stattfinden. Bereits Wochen vorher werden die 11 Hallen durch die Polizei gesichert. (Rafael Heygster)

Diktatoren träumen von der Weltherrschaft, sie kommt auch in Science-Fiction-Filmen vor. Aber tatsächlich gibt es heute keine Weltregierung und auch keine Anzeichen, dass die Menschheit sich eines Tages auf eine gemeinsame politische Führung verständigen könnte. Die Vereinten Nationen mit ihren Vetomächten USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich kommen diesem Bild am nächsten, aber auch die G 20 übernehmen seit der Finanzkrise eine starke gestaltende Rolle in der Weltpolitik.

Es ist also nicht irgendein Gipfel, der Anfang Juli in Hamburg tagt, sondern der Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs sind seit Gründung dieses Großformats vor neun Jahren bisher ein Dutzend Mal zusammengekommen und noch nie in Deutschland. Der inzwischen etablierte Rhythmus bedeutet: Erst in 20 Jahren dürfte Deutschland wieder dran sein.

Der Hamburger Gipfel bietet auch Kritikern gewaltigen Chancen, die Leuchtreklame „No G 20“, die über der Roten Flora in Hamburg prangt, führt völlig in die Irre. Dank der hiesigen Demonstrations- und Meinungsfreiheit lassen sich auch kritische Positionen so wirkungsvoll wie selten in einen globalen Diskurs bringen. Darauf sollten sich Kreativität und Ehrgeiz richten, nicht auf Gewaltattacken und Störmanöver.

