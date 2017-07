Schon jetzt stehen vor den Messehallen Polizeifahrzeuge. Die Polizei hat mit dem G20-Großeinsatz begonnen. (dpa)

Der Stadt Hamburg stehen ein paar äußerst ungemütliche Tage bevor, wenn dort der G 20-Gipfel stattfindet. Was da in der nächsten Woche abgeht, hat mit Verhältnismäßigkeit wirklich nichts mehr zu tun. 20.000 Polizisten werden aus ganz Deutschland, also auch aus Bremen, herangezogen, um die Regierungschefs aus aller Welt und die rund 6000 Diplomaten, Mitarbeiter und Gäste von den Demonstrationen und der Bevölkerung abzuschirmen.

Mehr als 150 Millionen Euro soll das angeblich alles kosten. Wenn ich lese, wie viel Steuergelder zur Sicherung des G 20-Gipfels ausgegeben werden sollen, frage ich mich, ob angesichts der vielen Problemfelder in unserer Welt (Hunger, Not und Elend) eine derartige Veranstaltung im Interesse der Menschen in unserem Land ist, und ärgere mich.

Die Hamburger Bevölkerung hat nichts von dem Großereignis, außer Ärger und Belästigung und womöglich eine erhebliche Rufschädigung, wenn die Bilder aus Hamburg das hanseatische Image der Stadt weltweit nachhaltig beschädigen würden. Die Bürgerinnen und Bürger sind auch nicht gefragt worden, ob sie die politischen Gäste und die Demonstranten in ihrer Stadt haben wollen.

Millionenstadt wird lahmgelegt

Wer nicht demonstrieren will und wer es sich leisten kann, verschwindet an dem Wochenende aus der Stadt, darunter sind auch Freunde und Verwandte von mir. Auch wenn Helmut Schmidt einst Ideengeber für ein solches Treffen von Staatschefs gewesen ist, bezweifele ich doch sehr, ob er dieses Spektakel in seiner Stadt hätte haben wollen.

Es ist ja im Prinzip durchaus sinnvoll, dass sich die Regierungschefs persönlich treffen, um wichtige Probleme der Weltpolitik miteinander zu besprechen. Auch wenn die Hoffnung nicht groß sein darf, dass etwas dabei herauskommt. Aber muss man dafür eine Millionenstadt nahezu lahmlegen? Muss man dafür so viel Geld aufbringen, das man besser für Schulen, Kindergärten und Sozialeinrichtungen ausgeben könnte?

Derweil macht es sich der saudische König mit seiner großen Entourage in einem vornehmen Hotel bequem, gleich das ganze Haus hat er für sich und seinen reichlichen Anhang reservieren lassen. Der brasilianische Ministerpräsident logiert nicht ganz so aufwendig, aber eine Zierde der Weltpolitik ist dieser Mann, der in seiner Heimat wegen Korruption (!) angeklagt ist, auch nicht gerade.

Kein Verständnis für militante Aktivisten

Und wenn Donald Trump seinen Amtskollegen in Hamburg lediglich zu verstehen geben will, dass ihn nur die USA (America first) und nicht die Probleme der Welt interessieren, dann braucht man dafür nicht diesen immensen Aufwand.

Ich kann gut verstehen, dass viele Menschen, denen die Probleme der Welt mehr am Herzen liegen als dem US-Präsidenten, die Gelegenheit nutzen wollen, um gegen das, was viele der hier versammelten Regierungschefs zu verantworten haben, zu demonstrieren. Kein Verständnis habe ich für die militanten Aktivisten, die sich seit Monaten auf eine Gewaltorgie vorbereiten.

Aber dass viele tausend Menschen sich sorgen um die Entwicklung der Welt und dies den Regierungschefs der wichtigsten Länder auf friedliche Weise deutlich machen wollen, das findet durchaus meine Sympathie. Und erlauben Sie mir bitte, den Bremer Polizistinnen und Polizisten, die dort Ihren Dienst ausüben müssen, zu wünschen, dass sie unverletzt nach Bremen zurückkehren.

Willi Lemke (70) schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.