Die Dichte an Polizisten, die während des G 20-Gipfels in Hamburg sein werden, wird immens sein. (dpa)

Manche Zeitgenossen nennen sie sogar die „hansische Erbfehde“. Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Aber eine besondere Rivalität, Konkurrenz oder gar eine Art von Hassliebe kennzeichnet das Verhältnis von Bremen und Hamburg allemal. Und nun blickt die halbe Welt in den kommenden 14 Tagen ausgerechnet auf Hamburg, ist ja G 20-Gipfel.

Oft schenken sich Hamburger und Bremer nichts. Autokennzeichen HB steht für . . .? Der Hamburger weiß es: Hein Blöd. Überhaupt die von der Elbe. Bremen sei nur ein kleiner Vorort von Hamburg, dem Tor zur Welt. Die Menschen aus der kleineren Hansestadt erwidern mit Blick auf ihr Stadtwappen gern: „Und Bremen hat den Schlüssel zu diesem Tor.“ Nicht zu vergessen: Bremens weltweit bekanntes Wahrzeichen sind vier musische Draufgänger aus dem Reich der Tiere. Und Hamburg? Steht selbst im letzten Winkel Afrikas für die sündigste Meile der Welt.

Konkurrenz zwischen beiden Städten

Zurück geht die gepflegte Konkurrenz zwischen beiden Städten bis in die Hansezeit. Gegen die Seeräuber Störtebekers oder die Kriegsschiffe Dänemarks waren Bremen und Hamburg Verbündete. Auf den Heringsmärkten in Skandinavien aber Rivalen. In Stunden großer Not waren die Hanseaten stets solidarisch. Das ist heute auch noch so: siehe Offshore-Windenergie und Schiffbauindustrie. In besseren Zeiten aber sind sie Gegenspieler: siehe Offshore-Windenergie und Schiffbauindustrie.

Bekannt ist der Hanseat für seine Zurückhaltung. Die Bremer gelten als Weltmeister in diesem Fach. Im Falle Hamburgs ist ein Teil dieser Mentalität irgendwo zwischen Lilienthal und Buxtehude liegen geblieben. Die Metropole an der Elbe baut einen weltweit bewunderten Musentempel, der sich jedoch als Millionengrab entpuppt.

Man macht dicke Backen zur Olympia-Bewerbung und wird dann von den eigenen Bürgern notgebremst. Ein gewisser Ha-Es-Vau, für viele Werder-Fans ein Objekt innigster Abneigung, kündigt Saison für Saison den Kurs in Richtung europäische Spitze an, muss dann aber alle Fußballgötter gleichzeitig bemühen, um nicht abzusteigen.

Hamburg bemüht die Superlative

Auch beim G 20-Gipfel bemüht Hamburg die Superlative. Er soll mitten in der City stattfinden. Mehr als 15.000 Polizisten sollen die Regierungsdelegationen schützen. Zahllose Demonstrationen sind angekündigt. Ob das gut geht?

Hamburg hofft auf schnieke Bilder als Werbung für die Stadt – ähnlich wie die von den G 8-Gipfeln aus der ländlichen Idylle Heiligendamms und Elmaus. Und Bremen? Hat nichts vom Polit-Event. Das Land muss Polizeieinheiten abstellen und zusehen, dass es auf eigenem Terrain nicht zu weiteren Anschlägen kommt. Trotzdem: Es wäre Hamburg gegönnt, wenn nette Bilder aus dieser – letztlich ja doch – liebenswerten Stadt um die Welt gingen. Und nicht Fotos von Straßenkämpfern.