Zahlreiche Gipfelgegner protestieren in Hamburg. (dpa)

Er gehört zum Repertoire eines G 20-Gipfels. Markenzeichen: schwarze Kleidung, Turnschuhe, Kapuzen, dunkle Sonnenbrillen – der Schwarze Block. In Hamburg werden Tausende der Gipfelgegner dem autonomen Spektrum zugerechnet. Doch der Schwarz Block ist nur ein Teil des Protestes. Viele andere setzen auf kreative und bunte Vielfalt.

So hat die „Rebel Clown Army“ für Hamburg ihr Kommen angesagt – und war dafür sogar im Trainingslager. Zur Ausrüstung der Clownarmee gehören: Knüppel aus Pappmaschee, bunte Wasserpistolen, Plüschtier-Kanonen und Pappschilde. Kennzeichen dieser Soldaten der besonderen Art: rote Knollennase, übergroße Schuhe, Blume am Revers.

Die Untergrund-Spaßguerilla meint es dennoch ernst mit ihren Aktionen. Sie verfolgt ähnliche politische Ziele wie die ganz normalen Globalisierungsgegner. Nur wollen sich die Clowns bei ihren Aktionen ganz bewusst kreativ verhalten und damit die Polizei irritieren.

Die "größte Wasserschlacht, die Hamburg je gesehen hat"

Erstmals sollen die rebellischen Spaßvögel übrigens 2003 in Großbritannien gesichtet worden sein. Die Aktion richtete sich gegen US-Präsident George W. Bush, der gerade den Irak-Krieg vom Zaun gebrochen hatte. Andere Aktivisten haben für kommenden Freitag zur „größten Wasserschlacht, die Hamburg je gesehen hat“ aufgerufen.

Sie wollen gegen die von „Innenimperator Grote und seinen Schergen“ (Originalton) verhängte Demo-Verbotszone protestieren. Und was ist naheliegender in einer Hafenstadt, als dafür das nasse Element zu bemühen? In St. Pauli hingegen soll mit „Cornern“ protestiert werden.

Junge Menschen versammeln sich, sitzen auf dem Bordstein, klönen und trinken Astra-Bier. Anwohner sollen den Grill anschmeißen und die Musikboxen aufdrehen. Lockere Party statt durchchoreografiertes Politikergetue in den Messehallen – so sehen die Veranstalter ihre Aktion.

Die Welt braucht keine Schnarchnasen

Schwarzfahren auf Einladung der Bahn. Vor wenigen Tagen hingen Plakate in den S-Bahnhöfen, die täuschend echt wie jene des Verkehrsverbundes HVV aussahen. Die Botschaft: Das gesamte Verkehrsnetz dürfe in der Zeit vom 3. bis zum 9. Juli kostenlos genutzt werden. Slogan: „Komm‘ umsonst nach Hause – HVV“. Auch der Limonaden-Hersteller Fritz-Kola ist auf den G 20-Protestzug aufgesprungen.

Auf riesengroßen Postern dösen Donald Trump, Tayyip Erdogan und Wladimir Putin vor sich hin. Der Slogan dazu: „Mensch, wach auf.“ Firmengründer und PR-Profi Mirco Wiegert verbindet mit der Kampagne eine Botschaft: „Für einen friedlichen G 20-Gipfel und dass bedeutsame Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung und Ausbeutung keine Randthemen bleiben.“ Anders gesagt: In Zeiten von Klimawandel und globaler Flüchtlingskrise braucht die Welt keine Schnarchnasen.

norbert.holst(at)weser-kurier.de