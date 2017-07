Bürgermeister Olaf Scholz kündigte in seiner Regierungserklärung harte Strafen für die Randalierer beim G20-Gipfel in Hamburg an. (dpa)

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch in einer Regierungserklärung zu den Krawallen beim G20-Gipfel Stellung genommen. Er entschuldigte sich bei den Hamburgern und bedankte sich bei der Polizei und den Helfern, die die Stadt anschließend wieder aufbauten. Er sei weiterhin der Meinung, dass es richtig war, das Spitzentreffen in Hamburg abzuhalten, sagte er. Scholz verurteilte zudem die Randale scharf. "Das hatte mit einer friedlichen Protestkultur nichts zu tun." Die Anmelder von Demonstrationen müssten in die volle Verantwortung genommen werden.

Bei schweren Ausschreitungen am vergangenen Wochenende wurden 476 Polizisten verletzt, Autos gingen in Flammen auf, Straßenzüge wurden verwüstet. Es wurden 51 Haftbefehle gegen dringend Tatverdächtige erlassen. Darunter waren allerdings nicht jene 13 in Gewahrsam Genommenen, die auf dem Höhepunkt der Krawalle am Schulterblatt festgesetzt worden waren. Sie sind inzwischen alle wieder auf freiem Fuß. Haftbefehle wurden gar nicht beantragt.

Nach Darstellung des Sprechers des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Kai Wantzen, lagen keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass sie an Gewalttaten beteiligt waren. Die Anträge auf Verlängerung der Ingewahrsamnahme wurden von der Polizei so spät gestellt, dass das Amtsgericht darüber in fünf Fällen nicht mehr rechtzeitig entscheiden konnte. Die Betroffenen mussten sofort freigelassen werden. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Rot-Grün will Sonderausschuss beantragen

Die rot-grüne Koalition will in der Sitzung zudem einen Antrag zur Einsetzung eines Sonderausschusses einbringen. Durch ihn soll die Frage geklärt werden, "wie es trotz der enormen Anstrengungen der Polizei zu den Gewaltexzessen gekommen ist", teilte die SPD-Fraktion mit. Neben innenpolitischen Fragen sollen dabei unter anderem auch soziale und stadtentwicklungspolitische Themen bearbeitet werden. Mit der Arbeit des Sonderausschusses solle nach Möglichkeit noch vor der Sommerpause begonnen werden. Die Linken setzen dagegen bisher auf einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Die Autonomen der Roten Flora werden als Organisatoren der von der Polizei gewaltsam aufgelösten "Welcome to Hell"-Demonstration für die Krawalle mitverantwortlich gemacht und stehen deshalb massiv in der Kritik. Mehrere Fraktionen haben bereits die Räumung des seit bald 30 Jahren besetzten ehemaligen Theaters verlangt. Flora-Aktivisten halten die Debatte dagegen für ein Ablenkungsmanöver, um das Versagen von Polizei und Politik vergessen zu machen.

Scholz wies bisher Rücktrittsforderungen zurück

Scholz hatte bereits vor der Regierungserklärung jede Rücktrittsforderung zurückgewiesen. "Diesen Triumph werde ich den gewalttätigen Extremisten nicht gönnen", sagte er dem Magazin "Stern" (Mittwoch). Mit Blick auf die Rote Flora hatte er schon am Sonntag gesagt, dass über Konsequenzen nachgedacht werden müsse. Ähnlich äußerte sich die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank: "Klar ist für uns Grüne, dass an der Schanze was passieren muss." CDU und AfD verlangen eine Schließung der Flora, die FDP will "linksextremistische Strukturen" austrocknen. Allein die Linke lehnt ein Aus für das Autonomen-Zentrum ab.

"Das überrascht uns überhaupt nicht, dass die Existenz der Roten Flora nun wieder in Frage gestellt wird. Wir haben nie geglaubt, dass die Flora mit dem Kauf durch die Stadt langfristig gesichert werden sollte", sagte Flora-Sprecher Andreas Blechschmidt der Deutschen Presse-Agentur. Es sei offensichtlich, "dass durch die Debatte all die Eskalationen der Polizei und Grundrechtsverletzungen vergessen gemacht werden sollen und vor allem die regierende SPD von ihrem eigenen politischen Versagen ablenken will".

Laut einer Umfrage befürwortet angesichts der Krawalle am Rande des Gipfels jeder zweite Bürger in Deutschland stärkere Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 50 Prozent der Befragten dafür aus, dass der Staat Gewalt bei Demonstrationen "unbedingt" verhindern müsse, auch wenn damit das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit beschränkt werde. 30 Prozent sind dagegen der Ansicht, der Staat dürfe die Versammlungsfreiheit "auf keinen Fall" stärker einschränken. (dpa)