Auch Beamte aus Bremen und Bremerhaven sind bei den Krawallen in Hamburg verletzt worden. (dpa)

Der Bremer Innensenator Ulrich besuchte am Samstagmorgen das Lagezentrum der Polizei Bremen gemeinsam mit Polizeipräsident Lutz Müller, um sich über die Situation der nach Hamburg entsandten Beamten zu informieren.

Bis zum frühen Samstagmorgen wurden 14 Bremer Bereitschaftspolizisten verletzt, von denen zwölf weiter einsatzfähig sind. Zwei Beamte mussten in Krankenhäusern behandelt werden und können nicht mehr eingesetzt werden. "Der Einsatz ist noch nicht vorbei und wir wissen nicht, was noch alles passiert. Ich hoffe inständig, dass unsere Beamten alle wieder heil nach Hause kommen und bedanke mich bei allen für Ihren außerordentlichen Einsatz. Das gilt auch denen, die aufgrund umgestellter Dienstpläne in Bremen und Bremerhaven einer höheren Belastung ausgesetzt sind, um die Sicherheit in den beiden Städten gewährleisten zu können", so Mäurer.

Insgesamt 213 Beamte verletzt

Bei den gewaltsamen Protesten rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind nach Angaben der Hamburger Polizei bisher insgesamt 213 Beamte verletzt worden (Stand: 9 Uhr).

Die Zahl der verletzten Polizisten und Bundespolizisten werde aller Voraussicht nach allerdings noch steigen, weil sich manche erfahrungsgemäß erst später meldeten, erklärte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

In der Krawallnacht zum Samstag seien 14 Menschen festgenommen und 63 in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Bei den massiven Ausschreitungen im Schanzenviertel waren die Proteste am späten Freitagabend eskaliert. Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot und Spezialkräften gegen mehrere hundert Randalierer vorgegangen.

Seit Beginn des Polizeieinsatzes am 22. Juni wurden den Polizeiangaben zufolge bisher insgesamt 114 Menschen fest- und 89 in Gewahrsam genommen. (dpa/wk)