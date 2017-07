US-Präsident Donald Trump (r) spricht in Hamburg mit dem russische Präsident Wladimir Putin während eines Treffens beim G20-Gipfel. (dpa)

Die beiden setzten sich nur von ihren Außenministern begleitet am Freitag beim G20-Gipfeltreffen in Hamburg zusammen.

Putin sagte, er wolle die drängendsten bilateralen und internationalen Fragen besprechen und hoffe "auf positive Ergebnisse". Trump sagte, es sei ihm eine Ehre, Putin zu treffen. Er hoffe, "dass positive Dinge geschehen".



Das russisch-amerikanische Verhältnis ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach vorherigen Ankündigungen sollte es bei dem Gespräch auch um die Kriege in Syrien und der Ukraine gehen. Bei persönlichen Begegnungen ließen sich Probleme besser lösen als in Telefonaten, sagte Putin. US-Außenminister Rex Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow hatten die Spitzenbegegnung vormittags in Hamburg vorbereitet.



Die Präsidenten saßen auf weißen Stühlen und wandten sich einander immer wieder zu. Trump wirkte allerdings angespannt, solange noch Journalisten im Raum waren. Der Präsident reagierte nicht auf den Zuruf von Reportern, ob er die mutmaßliche russische Einmischung in die US-Wahl ansprechen werde. Nach Auffassung von US-Geheimdiensten haben russische Hacker versucht, durch den Diebstahl von Daten der Demokratischen Partei die Wahl zu beeinflussen. (dpa)