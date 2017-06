Die Rote Flora im Schanzenviertel steht sinnbildlich für den Protest: Auf dem Dach des linksautonomen Hauses erstrahlt in großen Leuchtbuchstaben: "NO G20". (Rafael Heygster)

Zwei Wochen vor Beginn des G20-Gipfels harren einige wenige Beamte in ihren Einsatzwagen vor den Toren des gewaltigen 97.000 Quadratmeter großen Geländes aus.

Noch sind alle Wege passierbar. Doch schon in eineinhalb Wochen wird das gesamte Gebiet rund um die Messehallen mit halbhohen Metallgittern abgeriegelt, Kontroll- und Durchlassstellen eingerichtet. Polizeibeamte übernehmen die Sicherung der Sicherheitszone. Das Gelände ist Haupt-Tagungsort des Gipfels am 7. und 8. Juli und damit der zentrale Ort des Geschehens.

In den Messehallen werden nicht nur die Arbeitssitzungen der Staats- und Regierungschefs stattfinden. Auch die Delegationen und Journalisten können von dort aus arbeiten und ihre Texte in die Welt verschicken.

Rote Flora steht sinnbildlich für den Protest

Nur einen Steinwurf entfernt grenzt die Sicherheitszone direkt an das Hamburger Karolinenviertel und das Schanzenviertel mit der Roten Flora. Der Spruch „Capitalism will end anyway – you decide when“ (Der Kapitalismus scheitert sowieso – du entscheidest, wann) ziert die Fassade. Auf dem Dach des linksautonomen Hauses erstrahlt Protest in großen Leuchtbuchstaben: „NO G20“.

Das Haus steht sinnbildlich für den Protest. Immer. Schließlich ist das Haus seit 1989 besetzt, seit zweieinhalb Jahren irgendwie auch mit dem Einverständnis der Stadt. Und noch etwas hat dort Tradition: Proteste. Einmal im Jahr, dann, wenn der Mai seinen ersten Tag feiert, vereinen sich hier Demonstranten, um Dinge auf Polizisten und Wasserwerfer zu schmeißen. Es endet jedes Jahr gleich: mit Randale, Krawallen, Ausschreitungen.

Die Proteste in der Sternschanze werden fester Bestandteil des Gipfels. Krawallmacher aus der ganzen Welt haben sich angekündigt. Innerhalb der Szene wird seit Wochen schon gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs protestiert. „Welcome to hell“, kündigt ein Plakat den G20 an, Willkommen in der Hölle. Noch wird hier ausgelassen gefeiert – es herrscht die Ruhe vor dem Sturm. In 15 Tagen rechnen die Sicherheitsbehörden mit gewalttätigen Ausschreitungen und bis zu 100.000 Demonstranten im gesamten Stadtgebiet.

Noch ist keine Gipfel-Stimmung zu spüren

Ein Teil derer wollte eigentlich im schönen Stadtpark campen. 10.000 Demonstranten hätten dort ihre Zelte aufschlagen können. Doch nach einem ersten Erfolg der Camper vor dem Verwaltungsgericht hat das Hanseatische Oberverwaltungsgericht am gestrigen Freitag die Zusage kassiert. Bleibt für die Demonstranten noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Im Stadtpark herrschen dieser Tage dagegen 148 Hektar Idylle pur. Jogger, Hundefreunde und Familien finden ihren Ausgleich, Entspannung und Erholung. Der Rauch der Grills verpufft im Himmel. Noch ist keine Gipfel-Stimmung zu spüren.

Verkehrsbehinderungen, Einschränkungen, Straßensperrungen, Polizeipräsenz und -aufgebot, Demonstrationen und Protestaktionen: Hamburg wird in zwei Wochen nicht mehr wiederzuerkennen sein. Neben den Vertretern der 19 größten Industrienationen und Schwellenländern und der EU kommen noch weitere von sieben Gaststaaten und acht internationale Organisationen.

Sie stehen für fast zwei Drittel der Weltbevölkerung, mehr als vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und drei Viertel des Welthandels. Nicht nur ihre Staats- und Regierungschefs werden erwartet, sondern auch bis zu 20.000 Delegierte, dazu kommen 4000 Redakteure und Fernsehteams aus aller Welt, genau wie 15.000 Sicherheitsbeamte und Polizisten. Sie alle müssen untergebracht werden.

Unterkünfte der Staatschefs

Welcher Staatschef wo nächtigt, ist offiziell unbestätigt und geheim. Doch schon lange ist durchgesickert, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sich das „Hyatt“ an der Mönckebergstraße mit Kanadas Premier Justin Trudeau teilt, der türkische Präsident Erdogan im „Sofitel“ am Neuen Wall übernachtet, im „Grand Élysée“ an der Rothenbaumchaussee die Chinesen schlafen, die Franzosen im „Mövenpick“ im Schanzenpark, Großbritannien, Vietnam, Indien und Brasilien im „Reichshof“ am Hauptbahnhof und Angela Merkel im Atlantic Kempinski an der Alster unterkommt.

Saudi-Arabien hat mit einer Entourage von 1000 Menschen gleich das ganze „Vier Jahreszeiten“ gemietet. Die Trumpsche Herberge ist ebenfalls friedlich an der Alster gelegen. Bereits Wochen vor dem Gipfeltreffen sichert die Polizei das Gästehaus des Sentas an der Schönen Aussicht. Zwei Polizeischiffe sichern den Zugang vom Gewässer, bewaffnete Beamten patrouillieren im Garten und auf dem Fußweg.

Vermehrte Polizeipräsenz in der ganzen Stadt

Überall in der Stadt gibt es seit Wochen vermehrte Polizeipräsenz. Sie sichern und beobachten die Orte des Geschehens. „Es wird der größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei“, sagte Polizeipräsident Ralf Meyer. Bereits diese Woche ist die Polizei von der Planungs- in die Einsatzphase übergegangen. Für diesen Sonnabend wurde eine Demonstration gegen die Gefangenensammelstelle südlich der Elbe angekündigt. Bis zu 400 Demonstranten kann die Polizei in dort in Harburg unterbringen.

Hamburg wird für einige Tage in den Blick der Welt rücken. Und allen voran soll die Elbphilharmonie präsentiert werden. Die Staatsgäste werden am 7. Juli für ein Konzert samt Abendessen in das Konzerthaus kommen. Davor wird zum Fototermin gebeten. Vor das Konzert haus. Sicherlich, auf den Fotos, die um die Welt gehen, wird nichts davon zu sehen sein: dass auch das architektonische Meisterwerk zur Festung wird, gänzlich eingezäunt und als Sicherheitszone deklariert.