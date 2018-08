Es waren 54 Stunden im August 1988, die das ganze Land und insbesondere Bremen in Atem gehalten haben: das Gladbecker Geiseldrama, das für Bremen ebenfalls zum Drama wurde. Denn eine unfähige Polizei war nicht in der Lage, die Horrorfahrt der Geiselgängster zu beenden. Bis heute sitzt der Stachel tief, auch bei den Angehörigen. Denn am Ende gab es drei Tote. Aus Bremen. Eine Frau, ein Junge und ein Polizist. Was denkt die Polizei heute? Was meint ein Hirnforscher? Wie hat sich die Presse verhalten? Ein Dossier.