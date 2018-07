Foto: Tobias Hase/dpa





1. Oktober 2013 - Bewegende Aussage des Vaters von Mordopfer Ismail Yozgat

Der Vater des Mordopfers Ismail Yozgat tritt als Zeuge auf. Yozgat war am 6. April 2006 in einem Internetcafé in Kassel ermordet worden. Vor Gericht wirft sich der Vater auf den Boden, um den Moment, in dem er seinen sterbenden Sohn fand, zu beschreiben. Es sind bewegende Szenen, die um die Welt gehen. Am Tag darauf appelliert die Mutter des Mordopfers eindringlich an Zschäpe, zur Aufklärung beizutragen.

Das Bild zeigt Yozgat bei einem anderen Verhandlungstag im Jahr 2015.