"Coffee to go" im Wegwerf-Becher, Salat in der Plastikbox, Nüsse aus der Tüte: Unterwegs essen ist für jeden eine Herausforderung, wenn er oder sie Müll vermeiden will. Aber auch zu Hause häufen sich die Müllberge an, die entsorgt werden wollen.

Vor allem Plastik hat sich überall im Alltag verbreitet. Die ökologischen und persönlichen Folgen sind immens. Denn häufig landet der Müll auf der Straße oder gelangt über das Abwassersystem letztendlich in der Umwelt.

Daher verzichten immer mehr Läden zum Beispiel auf Kunststoffbeutel. Die klassischen Plastiktüten sind im deutschen Lebensmittelhandel immer weniger zu finden. Doch dünne Plastikbeutel zur Verpackung von losem Obst und Gemüse werden nach wie vor milliardenfach verwendet. Aldi will die kostenlosen Obst- und Gemüsebeutel nun abschaffen. Andere bieten sogar die Möglichkeit an, Waren in selbst mitgebrachte Behälter zu füllen oder bieten biologisch abbaubaure Tüten an. Wir haben eine kleine Auswahl aus Bremen zusammengestellt, wo man unverpackte oder Plastik-freie Waren bekommt.

