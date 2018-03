Deutschland

15.000 Kurden wollen in Hannover gegen Türkei demonstrieren

Zu einem deutschlandweiten kurdischen Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien werden in Hannover am Samstag rund 15.000 Teilnehmer erwartet.