16 Tote bei Protesten in Ägypten

Kairo (dpa) - Seit gestern sind bei den Massenprotesten in Ägypten 16 Menschen getötet worden. Außerdem gab es 781 Verletzte, teilt das Gesundheitsministerium mit. Acht Menschen kamen bei Auseinandersetzungen und Schießereien vor dem Hauptquartier der Muslimbruderschaft in Kairo ums Leben, drei weitere im oberägyptischen Assiut. Jeweils einen Toten gab es zudem in der Stadt Bani Sueif, in Kafr el-Scheich, in Fayum und in Alexandria sowie vor dem Präsidentenpalast in Kairo.