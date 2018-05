Kriminalität

16-Jährige in Indien vergewaltigt und verbrannt - Festnahmen

Neu Delhi (dpa) - 14 Tatverdächtige sind in Indien nach der mutmaßlichen Vergewaltigung und dem Mord an einer 16-Jährigen festgenommen worden. Das Mädchen war gestern bei lebendigem Leib verbrannt worden. Mutmaßlich wurde es in der Nacht vorher vergewaltigt, nachdem es von einer Hochzeitsfeier entführt wurde. Der Vater des Opfers hatte sich beim Dorfrat beschwert. Aus Verärgerung darüber sollen Männer in das Haus der Familie eingedrungen, das Mädchen mit Treibstoff übergossen und es angezündet haben.