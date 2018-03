Russland

30 russische Athleten bei Paralympics in Pyeongchang

Pyeongchang (dpa) - 30 russische Athleten werden bei den Paralympics vom 9. bis 18. März in Pyeongchang am Start sein. Das gab das Internationale Paralympische Komitee bekannt und veröffentliche eine Liste der Namen. Wie bei den Olympischen Spielen, die am Sonntag in Südkorea endeten, ist das nationale Komitee Russlands ausgeschlossen worden. Die 30 Athleten starten unter paralympischer Flagge auf spezielle Einladung. Der Deutsche Behindertensportverband ist mit insgesamt 20 Sportlern am Start.