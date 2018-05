Präsident

Ägyptens Opposition stellt Ultimatum

Kairo (dpa) - In Ägypten hat die Protestbewegung Präsident Mohammed Mursi ein Ultimatum gestellt: Entweder er tritt bis Morgennachmittag 17.00 Uhr ab - oder es werde weitere Unruhen geben. Demonstranten stürmten am Morgen die Zentrale der regierenden Muslimbruderschaft in Kairo. Fernsehbilder zeigen eingeschlagene Fensterscheiben, Bürostühle lagen auf der Straße. In der Nacht hatte es schon Tote und viele Verletzte gegeben. Zum Jahrestag des Amtsantritts Mursis hatte es gestern Massenproteste gegeben, aber auch Anhänger des Präsidenten gingen auf die Straße.