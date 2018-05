Notfälle

Anschlagsdrohungen gegen Braunschweiger Schulen

Unbekannte haben an mehreren Schulen in Braunschweig mit Anschlägen gedroht. Die Drohungen seien per Mail eingegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Derzeit werde geprüft, wie ernst die Schreiben seien. Auch der Staatsschutz sei eingeschaltet worden. An einigen Schulen fiel der Unterricht aus. Wie viele Schüler betroffen sind, ist noch unklar.