Athen kündigt Gesundheitszentrum für Migranten an Grenze an

Die griechische Regierung hat die Einrichtung eines Gesundheitszentrums für Flüchtlinge angekündigt, die an der Grenze zu Mazedonien festsitzen. Die Einrichtung in Indomeni solle bis zum 9. März einsatzfähig sein, hieß es in Athen. Die Zahl der im Grenzgebiet oft nur in Zelten wartenden Flüchtlinge stieg nach Schätzungen von Medien und humanitären Hilfsorganisationen auf etwa 14 000. Sie erhalten bisher nur von privaten Organisationen medizinische Hilfe. Erkältungen und Atemwegserkrankungen sind gerade bei Kindern häufig.