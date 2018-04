Bundeswehr

Ausbilder und Waffen aus Deutschland im Nordirak

Erbil (dpa) - Nach einem Ausbildungsteam ist auch die erste deutsche Waffenlieferung für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in der Kurdenhauptstadt Erbil eingetroffen. Die Panzerfäuste, Gewehre und Munition sollen der kurdischen Peschmerga-Armee übergeben werden. Deutschland will 10 000 Kämpfer ausrüsten. Bei ihrem Besuch in Erbil hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen den Kurden bei einem Überraschungsbesuch langfristige Solidarität für ihren Kampf gegen die Terrormiliz IS zugesagt. Zugleich versprach sie weitere Unterstützung für Hunderttausende Flüchtlinge im Nordirak.