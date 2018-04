Verkehr

Autorennen in Berlin endet für Unbeteiligten tödlich

Bei einem illegalen Autorennen am Berliner Tauentzien ist ein unbeteiligter Fahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei hatten sich zwei Fahrzeuge ein Rennen geliefert. Dabei hätten sie mehrere rote Ampeln überfahren, bis es in Höhe des KaDeWe zu einem Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Fahrzeug kam. Dessen Fahrer starb am Unfallort. Die beiden anderen Autofahrer sowie eine Mitfahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.